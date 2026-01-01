triangle, start, resume, beginVideo
 
Imagen 1 de 6
Nike AeroSwift Parte de arriba de running Dri-FIT ADV - Mujer - Negro/Blanco

Materiales reciclados

Nike AeroSwift

Parte de arriba de running Dri-FIT ADV - Mujer

79,99 €
Negro/Blanco
Aluminum/Atomic Pink
Atomic Pink/Old Royal
Blanco/Negro
Selecciona tu tallaGuía de tallas
Recogida gratuita
Click and Collect disponible al pasar por caja

Diseñada para las carreras de competición, esta parte de arriba ligera te ayuda a mantener la transpirabilidad hasta la línea de meta. El cuello suave y cómodo se combina con un tejido con capilarización del sudor y perforaciones para ofrecerte una transpirabilidad óptima.


  • Color mostrado: Negro/Blanco
  • Modelo: IM7567-010

Nike AeroSwift

79,99 €

Diseñada para las carreras de competición, esta parte de arriba ligera te ayuda a mantener la transpirabilidad hasta la línea de meta. El cuello suave y cómodo se combina con un tejido con capilarización del sudor y perforaciones para ofrecerte una transpirabilidad óptima.

Ventajas

  • La tecnología Nike Dri-FIT ADV combina un tejido que capilariza el sudor con un diseño avanzado y características que mantienen la transpirabilidad y la comodidad.
  • Perforaciones estratégicamente situadas para una mayor transpirabilidad.
  • Ajuste entallado a medida.

Detalles del producto

  • Logos Swoosh con diseño no reflectante
  • Dobladillo curvado
  • 100 % poliéster
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Negro/Blanco
  • Modelo: IM7567-010

Talla y ajuste

    • Modelo elegido por Jada Foreman, atleta de atletismo universitario.
    • Foreman mide 173 cm y lleva la talla S.
    • Ajuste entallado: elegante y a medida
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (0)

Sin evaluaciones

Exprésate. Sé la primera persona en comentar acerca de Nike AeroSwift.

    Nike AeroSwift Parte de arriba de running Dri-FIT ADV - Mujer

    Nike AeroSwift

    79,99 €

    Más información

      • Modelo elegido por Jada Foreman, atleta de atletismo universitario.
      • Foreman mide 173 cm y lleva la talla S.

    Completa el look