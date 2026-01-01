Materiales reciclados
Nike AeroSwift
Parte de arriba de running Dri-FIT ADV - Mujer
Diseñada para las carreras de competición, esta parte de arriba ligera te ayuda a mantener la transpirabilidad hasta la línea de meta. El cuello suave y cómodo se combina con un tejido con capilarización del sudor y perforaciones para ofrecerte una transpirabilidad óptima.
- Color mostrado: Negro/Blanco
- Modelo: IM7567-010
Nike AeroSwift
Diseñada para las carreras de competición, esta parte de arriba ligera te ayuda a mantener la transpirabilidad hasta la línea de meta. El cuello suave y cómodo se combina con un tejido con capilarización del sudor y perforaciones para ofrecerte una transpirabilidad óptima.
Ventajas
- La tecnología Nike Dri-FIT ADV combina un tejido que capilariza el sudor con un diseño avanzado y características que mantienen la transpirabilidad y la comodidad.
- Perforaciones estratégicamente situadas para una mayor transpirabilidad.
- Ajuste entallado a medida.
Detalles del producto
- Logos Swoosh con diseño no reflectante
- Dobladillo curvado
- 100 % poliéster
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Negro/Blanco
- Modelo: IM7567-010
Talla y ajuste
- Modelo elegido por Jada Foreman, atleta de atletismo universitario.
- Foreman mide 173 cm y lleva la talla S.
- Ajuste entallado: elegante y a medida
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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Nike AeroSwift
Más información
- Modelo elegido por Jada Foreman, atleta de atletismo universitario.
- Foreman mide 173 cm y lleva la talla S.