Nike AeroSwift Pantalón corto de running Dri-FIT de 5 cm con malla interior - Hombre

Nike AeroSwift

84,99 €

Diseñado para la competición, este pantalón corto AeroSwift te ayuda a darlo todo en los momentos más difíciles para competir con los mejores. El material de tejido Woven ligero ayuda a capilarizar el sudor, y el forro de tejido Knit ofrece la sujeción que necesitas. Los cuatro bolsillos permiten guardar geles, aperitivos y otros básicos para el día de la carrera.

Tecnología avanzada de capilarización del sudor

Nike Dri-FIT ADV va un paso más allá. Esta tecnología de capilarización de la humedad proporciona más frescura y zonas de transpirabilidad que alejan el sudor para mantener la comodidad.

Hechas para el movimiento

Tejido Woven elástico en cuatro direcciones diseñado para ofrecer libertad de movimiento y comodidad durante la sesión. Costuras laterales más bajas en comparación con las versiones anteriores para ofrecer una protección adicional. La cintura Flyvent combina tejido elástico y malla para ofrecer un ajuste ceñido y transpirable.

Diseñado para la velocidad

La colección AeroSwift es la cumbre de la equipación para la competición de Nike. Esta ropa está confeccionada para la velocidad y ofrece un rendimiento óptimo y una protección sin distracciones.