Materiales reciclados
Nike AeroSwift
Pantalón corto de running Dri-FIT de 5 cm con malla interior - Hombre
Para la confección de este producto se ha empleado, al menos, un 75 % de fibras de poliéster reciclado
Diseñado para la competición, este pantalón corto AeroSwift te ayuda a darlo todo en los momentos más difíciles para competir con los mejores. El material de tejido Woven ligero ayuda a capilarizar el sudor, y el forro de tejido Knit ofrece la sujeción que necesitas. Los cuatro bolsillos permiten guardar geles, aperitivos y otros básicos para el día de la carrera.
- Color mostrado: Barely Green/Lapis
- Modelo: IH6937-394
Nike AeroSwift
Diseñado para la competición, este pantalón corto AeroSwift te ayuda a darlo todo en los momentos más difíciles para competir con los mejores. El material de tejido Woven ligero ayuda a capilarizar el sudor, y el forro de tejido Knit ofrece la sujeción que necesitas. Los cuatro bolsillos permiten guardar geles, aperitivos y otros básicos para el día de la carrera.
Tecnología avanzada de capilarización del sudor
Nike Dri-FIT ADV va un paso más allá. Esta tecnología de capilarización de la humedad proporciona más frescura y zonas de transpirabilidad que alejan el sudor para mantener la comodidad.
Hechas para el movimiento
Tejido Woven elástico en cuatro direcciones diseñado para ofrecer libertad de movimiento y comodidad durante la sesión. Costuras laterales más bajas en comparación con las versiones anteriores para ofrecer una protección adicional. La cintura Flyvent combina tejido elástico y malla para ofrecer un ajuste ceñido y transpirable.
Diseñado para la velocidad
La colección AeroSwift es la cumbre de la equipación para la competición de Nike. Esta ropa está confeccionada para la velocidad y ofrece un rendimiento óptimo y una protección sin distracciones.
Detalles del producto
- Cuerpo: 88 % poliéster, 12 % spandex. Elástico: 73 % nylon/27 % spandex. Forro: 89 % poliéster/11 % spandex
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Barely Green/Lapis
- Modelo: IH6937-394
Talla y ajuste
- Modelo: talla M y 179 cm de altura
- Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
Método de fabricación
- El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
- Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.
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