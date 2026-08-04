Nike AeroSwift Pantalón corto de running de 7,6 cm con malla interior Dri-FIT ADV - Mujer

Très beau short
sonia421676219
Magnifique mais taille petit , j’ai hâte de recevoir la taille au dessus
Materiales reciclados
Pulveriza tus marcas: este pantalón corto de running AeroSwift, ligero y diseñado para optimizar la velocidad, está confeccionado con un tejido fresco que capilariza el sudor y zonas de transpirabilidad estratégicas. Las nuevas aberturas en el dobladillo ofrecen una mayor cobertura sin renunciar a una zancada totalmente libre.
Nike AeroSwift
Pulveriza tus marcas: este pantalón corto de running AeroSwift, ligero y diseñado para optimizar la velocidad, está confeccionado con un tejido fresco que capilariza el sudor y zonas de transpirabilidad estratégicas. Las nuevas aberturas en el dobladillo ofrecen una mayor cobertura sin renunciar a una zancada totalmente libre.
Nike Dri-FIT ADV va un paso más allá. Esta tecnología de capilarización de la humedad proporciona más frescura y zonas de transpirabilidad que alejan el sudor para mantener la comodidad. Las perforaciones y el tejido de malla en la cintura optimizan la transpirabilidad.
Los dos bolsillos laterales abiertos son perfectos para los auriculares, las bolsitas de nutrición y otros objetos pequeños, y en el bolsillo trasero con cremallera caben la mayoría de los modelos de móviles.
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
5 estrellas
Très beau short
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Magnifique mais taille petit , j’ai hâte de recevoir la taille au dessus
Nike AeroSwift