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Nike AeroSwift Pantalón corto de running de 7,6 cm con malla interior Dri-FIT ADV - Mujer - Sapphire/Hot Lava

Materiales reciclados

Nike AeroSwift

Pantalón corto de running de 7,6 cm con malla interior Dri-FIT ADV - Mujer

30 % de descuento
Sapphire/Hot Lava
Team Red/Negro
Illusion Green/Negro
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Recogida gratuita
Click and Collect disponible al pasar por caja

Pulveriza tus marcas: este pantalón corto de running AeroSwift, ligero y diseñado para optimizar la velocidad, está confeccionado con un tejido fresco que capilariza el sudor y zonas de transpirabilidad estratégicas. Las nuevas aberturas en el dobladillo ofrecen una mayor cobertura sin renunciar a una zancada totalmente libre.


  • Color mostrado: Sapphire/Hot Lava
  • Modelo: IF3653-570

Nike AeroSwift

30 % de descuento

Pulveriza tus marcas: este pantalón corto de running AeroSwift, ligero y diseñado para optimizar la velocidad, está confeccionado con un tejido fresco que capilariza el sudor y zonas de transpirabilidad estratégicas. Las nuevas aberturas en el dobladillo ofrecen una mayor cobertura sin renunciar a una zancada totalmente libre.

Mantén la frescura

Nike Dri-FIT ADV va un paso más allá. Esta tecnología de capilarización de la humedad proporciona más frescura y zonas de transpirabilidad que alejan el sudor para mantener la comodidad. Las perforaciones y el tejido de malla en la cintura optimizan la transpirabilidad.

Almacenamiento para distancias largas

Los dos bolsillos laterales abiertos son perfectos para los auriculares, las bolsitas de nutrición y otros objetos pequeños, y en el bolsillo trasero con cremallera caben la mayoría de los modelos de móviles.

Detalles del producto

  • Logotipos y gráficos Swoosh
  • Cintura elástica con cordón interior
  • Cuerpo: 100 % poliéster. Cintura: 89 % poliéster/11 % spandex. Calzoncillo: 86 % poliéster, 14 % spandex.
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Sapphire/Hot Lava
  • Modelo: IF3653-570

Talla y ajuste

    • Modelo: talla S y 170 cm de altura
    • Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Método de fabricación

    • El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
    • Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.

Evaluaciones (1)

5 estrellas

  • Très beau short

    sonia421676219

    Magnifique mais taille petit , j’ai hâte de recevoir la taille au dessus

Nike AeroSwift Pantalón corto de running de 7,6 cm con malla interior Dri-FIT ADV - Mujer

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