Nike AeroSwift Pantalón corto de running de 7,6 cm con malla interior Dri-FIT ADV - Mujer

Nike AeroSwift

59,49 € 84,99 € 30 % de descuento

Pulveriza tus marcas: este pantalón corto de running AeroSwift, ligero y diseñado para optimizar la velocidad, está confeccionado con un tejido fresco que capilariza el sudor y zonas de transpirabilidad estratégicas. Las nuevas aberturas en el dobladillo ofrecen una mayor cobertura sin renunciar a una zancada totalmente libre.

Mantén la frescura

Nike Dri-FIT ADV va un paso más allá. Esta tecnología de capilarización de la humedad proporciona más frescura y zonas de transpirabilidad que alejan el sudor para mantener la comodidad. Las perforaciones y el tejido de malla en la cintura optimizan la transpirabilidad.

Almacenamiento para distancias largas

Los dos bolsillos laterales abiertos son perfectos para los auriculares, las bolsitas de nutrición y otros objetos pequeños, y en el bolsillo trasero con cremallera caben la mayoría de los modelos de móviles.