Nike AeroSwift Pantalón corto de running de 7,6 cm con malla interior Dri-FIT ADV - Mujer

Nike AeroSwift

79,99 €

Diseñado para ofrecer el máximo rendimiento, este pantalón corto AeroSwift está confeccionado con un tejido fresco que capilariza el sudor y cuenta con zonas de transpirabilidad. Hemos renovado las aberturas del dobladillo para ofrecerte más cobertura sin renunciar a la libertad de movimiento cuando des zancadas largas.

Mantén la frescura

Nike Dri-FIT ADV va un paso más allá. Esta tecnología de capilarización de la humedad proporciona más frescura y zonas de transpirabilidad que alejan el sudor para mantener la comodidad. Las secciones perforadas y la malla de la cintura añaden transpirabilidad.

Almacenamiento para distancias largas

Dos bolsillos abiertos para guardar objetos pequeños, como auriculares o bolsitas de nutrición, y un bolsillo trasero con cremallera para la mayoría de los teléfonos.