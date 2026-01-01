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Nike AeroSwift Pantalón corto de running de 7,6 cm con malla interior Dri-FIT ADV - Mujer - Negro/Blanco/Blanco

Materiales reciclados

Nike AeroSwift

Pantalón corto de running de 7,6 cm con malla interior Dri-FIT ADV - Mujer

79,99 €
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Click and Collect disponible al pasar por caja

Para la confección de este producto se ha empleado, al menos, un 75 % de fibras de poliéster reciclado

Diseñado para ofrecer el máximo rendimiento, este pantalón corto AeroSwift está confeccionado con un tejido fresco que capilariza el sudor y cuenta con zonas de transpirabilidad. Hemos renovado las aberturas del dobladillo para ofrecerte más cobertura sin renunciar a la libertad de movimiento cuando des zancadas largas.


  • Color mostrado: Negro/Blanco/Blanco
  • Modelo: IF1421-010

Nike AeroSwift

79,99 €

Diseñado para ofrecer el máximo rendimiento, este pantalón corto AeroSwift está confeccionado con un tejido fresco que capilariza el sudor y cuenta con zonas de transpirabilidad. Hemos renovado las aberturas del dobladillo para ofrecerte más cobertura sin renunciar a la libertad de movimiento cuando des zancadas largas.

Mantén la frescura

Nike Dri-FIT ADV va un paso más allá. Esta tecnología de capilarización de la humedad proporciona más frescura y zonas de transpirabilidad que alejan el sudor para mantener la comodidad. Las secciones perforadas y la malla de la cintura añaden transpirabilidad.

Almacenamiento para distancias largas

Dos bolsillos abiertos para guardar objetos pequeños, como auriculares o bolsitas de nutrición, y un bolsillo trasero con cremallera para la mayoría de los teléfonos.

Detalles del producto

  • Logotipo Swoosh
  • Cintura elástica con cordón interior
  • Cuerpo: 100 % poliéster. Cintura: 89 % poliéster/11 % spandex. Calzoncillo: 86 % poliéster, 14 % spandex.
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Negro/Blanco/Blanco
  • Modelo: IF1421-010

Talla y ajuste

    • Modelo: talla S y 170 cm de altura
    • Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Método de fabricación

    • El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
    • Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.

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