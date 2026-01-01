Materiales reciclados
Nike AeroSwift
Camiseta de running Dri-FIT ADV de manga corta - Hombre
Para la confección de este producto se ha empleado, al menos, un 75 % de fibras de poliéster reciclado
La colección AeroSwift, diseñada para la velocidad, es nuestra equipación de competición por excelencia. Esta camiseta de tejido Engineered Knit con capilarización del sudor es ligera y ultratranspirable para mantener la frescura hasta la línea de meta.
- Color mostrado: Barely Green/Lapis
- Modelo: IH5045-394
Nike AeroSwift
La colección AeroSwift, diseñada para la velocidad, es nuestra equipación de competición por excelencia. Esta camiseta de tejido Engineered Knit con capilarización del sudor es ligera y ultratranspirable para mantener la frescura hasta la línea de meta.
Ventajas
- La tecnología Nike Dri-FIT ADV combina un tejido que capilariza el sudor con un diseño avanzado y características que mantienen la transpirabilidad y la comodidad.
- Tejido Engineered Knit ligero y transpirable.
- Costuras planas en el hombro que reducen el volumen para ofrecer ligereza.
- Logotipos Swoosh con acabado antirreflectante para no captar el flash de las fotografías durante la carrera.
Detalles del producto
- 100 % poliéster
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Barely Green/Lapis
- Modelo: IH5045-394
Talla y ajuste
- Modelo: talla M y 192 cm de altura
- Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
Método de fabricación
- El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
- Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.
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