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Nike AeroSwift Camiseta de running Dri-FIT ADV de manga corta - Hombre - Barely Green/Lapis

Materiales reciclados

Nike AeroSwift

Camiseta de running Dri-FIT ADV de manga corta - Hombre

84,99 €
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Recogida gratuita
Click and Collect disponible al pasar por caja

Para la confección de este producto se ha empleado, al menos, un 75 % de fibras de poliéster reciclado

La colección AeroSwift, diseñada para la velocidad, es nuestra equipación de competición por excelencia. Esta camiseta de tejido Engineered Knit con capilarización del sudor es ligera y ultratranspirable para mantener la frescura hasta la línea de meta.


  • Color mostrado: Barely Green/Lapis
  • Modelo: IH5045-394

Nike AeroSwift

84,99 €

La colección AeroSwift, diseñada para la velocidad, es nuestra equipación de competición por excelencia. Esta camiseta de tejido Engineered Knit con capilarización del sudor es ligera y ultratranspirable para mantener la frescura hasta la línea de meta.

Ventajas

  • La tecnología Nike Dri-FIT ADV combina un tejido que capilariza el sudor con un diseño avanzado y características que mantienen la transpirabilidad y la comodidad.
  • Tejido Engineered Knit ligero y transpirable.
  • Costuras planas en el hombro que reducen el volumen para ofrecer ligereza.
  • Logotipos Swoosh con acabado antirreflectante para no captar el flash de las fotografías durante la carrera.

Detalles del producto

  • 100 % poliéster
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Barely Green/Lapis
  • Modelo: IH5045-394

Talla y ajuste

    • Modelo: talla M y 192 cm de altura
    • Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Método de fabricación

    • El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
    • Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.

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