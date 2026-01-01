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Nike Advantage Camiseta de tirantes de tenis Dri-FIT - Mujer - Light Lemon Twist/Negro

Materiales reciclados

Nike Advantage

Camiseta de tirantes de tenis Dri-FIT - Mujer

30 % de descuento
Light Lemon Twist/Negro
Blanco/Negro
Peony/Blanco
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Recogida gratuita
Click and Collect disponible al pasar por caja

Para la confección de este producto se ha empleado, al menos, un 50 % de fibras de poliéster reciclado

Confeccionada con un tejido elástico que capilariza el sudor, esta camiseta de ajuste ceñido presenta un look vintage con tecnología innovadora para mantener la transpirabilidad y ayudarte a darlo todo en cada partido. Además, la estilizada forma de la espalda cruzada aporta cobertura sin restringir tus movimientos.


  • Color mostrado: Light Lemon Twist/Negro
  • Modelo: II3606-736

Nike Advantage

30 % de descuento

Confeccionada con un tejido elástico que capilariza el sudor, esta camiseta de ajuste ceñido presenta un look vintage con tecnología innovadora para mantener la transpirabilidad y ayudarte a darlo todo en cada partido. Además, la estilizada forma de la espalda cruzada aporta cobertura sin restringir tus movimientos.

Ventajas

  • La tecnología Nike Dri-FIT aleja el sudor de la piel para mantener la transpirabilidad y la comodidad.
  • Suave tejido elástico con la elasticidad óptima para rendir al máximo.
  • Longitud ideal para llevarla por dentro y ofrecer protección durante el servicio.

Detalles del producto

  • Logotipo NikeCourt de silicona
  • 71 % poliéster/29 % spandex
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Light Lemon Twist/Negro
  • Modelo: II3606-736

Talla y ajuste

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Método de fabricación

    • El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
    • Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.

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