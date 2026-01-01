Materiales reciclados
Nike Advantage
Camiseta de tirantes de tenis Dri-FIT - Mujer
Para la confección de este producto se ha empleado, al menos, un 50 % de fibras de poliéster reciclado
Confeccionada con un tejido elástico que capilariza el sudor, esta camiseta de ajuste ceñido presenta un look vintage con tecnología innovadora para mantener la transpirabilidad y ayudarte a darlo todo en cada partido. Además, la estilizada forma de la espalda cruzada aporta cobertura sin restringir tus movimientos.
- Color mostrado: Light Lemon Twist/Negro
- Modelo: II3606-736
Nike Advantage
Confeccionada con un tejido elástico que capilariza el sudor, esta camiseta de ajuste ceñido presenta un look vintage con tecnología innovadora para mantener la transpirabilidad y ayudarte a darlo todo en cada partido. Además, la estilizada forma de la espalda cruzada aporta cobertura sin restringir tus movimientos.
Ventajas
- La tecnología Nike Dri-FIT aleja el sudor de la piel para mantener la transpirabilidad y la comodidad.
- Suave tejido elástico con la elasticidad óptima para rendir al máximo.
- Longitud ideal para llevarla por dentro y ofrecer protección durante el servicio.
Detalles del producto
- Logotipo NikeCourt de silicona
- 71 % poliéster/29 % spandex
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Light Lemon Twist/Negro
- Modelo: II3606-736
Talla y ajuste
- Ajuste ceñido: se adapta al cuerpo
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
Método de fabricación
- El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
- Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.
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