ACG Zegama Trail Zapatillas de trail running - Hombre

ACG Zegama Trail

169,99 €

Como runner de trail de verdad, debes ocupar el lugar que te corresponde en la colección ACG, que ahora llega con algunas mejoras para todas las condiciones. El ligero modelo ACG Zegama con una amortiguación excepcional combina una tracción con agarre y más espacio para los dedos de los pies para ofrecerte comodidad y control duraderos en terrenos accidentados y todoterreno. Subidas empinadas, curvas cerradas, descensos abruptos: las Zegama están diseñadas para hacer frente a todo. ¿Y tú?

Amortiguación a capas

La nueva mediasuela incorpora más espuma ZoomX ultraligera directamente en la planta del pie para maximizar la amortiguación. Por otro lado, una capa de espuma Cushlon 3.0 añade protección contra impactos, comodidad y estabilidad en superficies irregulares.

Libertad de movimiento

Fabricadas específicamente para runners de trail, el antepié y la puntera más amplios permiten que los pies se abran para aumentar la estabilidad en terrenos difíciles.

Zona del tobillo mejorada

Para evitar que entren las piedras del camino, la zona del tobillo mejorada está confeccionada con un tejido elástico para ofrecer un ajuste más cómodo y perfecto alrededor del talón.

Tracción fiable, control máximo

La fiable suela exterior Vibram® MegaGrip con tecnología Traction Lug proporciona una tracción inigualable en condiciones variables de trail.