ACG Zegama Trail Zapatillas de trail running - Hombre

Muy cómodas.
EnriqueC842528600
Son muy cómodas, vas como flotando, a la vez que se agarran muy bien por la suela que tienen, se ajustan muy bien al tobillo y los dedos están sueltos, no están atrapados, muy contento.
ACG Zegama Trail
Como runner de trail de verdad, debes ocupar el lugar que te corresponde en la colección ACG, que ahora llega con algunas mejoras para todas las condiciones. El ligero modelo ACG Zegama con una amortiguación excepcional combina una tracción con agarre y más espacio para los dedos de los pies para ofrecerte comodidad y control duraderos en terrenos accidentados y todoterreno. Subidas empinadas, curvas cerradas, descensos abruptos: las Zegama están diseñadas para hacer frente a todo. ¿Y tú?
La nueva mediasuela incorpora más espuma ZoomX ultraligera directamente en la planta del pie para maximizar la amortiguación. Por otro lado, una capa de espuma Cushlon 3.0 añade protección contra impactos, comodidad y estabilidad en superficies irregulares.
Fabricadas específicamente para runners de trail, el antepié y la puntera más amplios permiten que los pies se abran para aumentar la estabilidad en terrenos difíciles.
Para evitar que entren las piedras del camino, la zona del tobillo mejorada está confeccionada con un tejido elástico para ofrecer un ajuste más cómodo y perfecto alrededor del talón.
La fiable suela exterior Vibram® MegaGrip con tecnología Traction Lug proporciona una tracción inigualable en condiciones variables de trail.
Ligera y duradera, la parte superior de malla está hecha para soportar los terrenos más duros.
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
4.8 estrellas
Muy cómodas.
EnriqueC842528600
Son muy cómodas, vas como flotando, a la vez que se agarran muy bien por la suela que tienen, se ajustan muy bien al tobillo y los dedos están sueltos, no están atrapados, muy contento.
Top!
Vasilis978105422
Απλά καταπληκτικό!! Άνετο,τέλεια πρόσφυση,πολύ καλή διαπνοή και δείχνει αρκετά γερό.
As comfy as they say.
NickyB180512201
I have the Zegama 1s and really like them. The Pegasus Trail is really my go-to. I’ve read a lot of great things about this Zegama ACG being the most comfortable trail shoe from Nike so decided to pick them up. Not disappointed at all! I was so impressed with how comfortable they actually are. This is initial impression, but man, I really love how they feel. Great color as well. I know I’ll end up getting another pair.
ACG Zegama Trail
Diseñadas para
Terreno
Amortiguación
Peso
Drop
Peso
338 g aprox. (talla 44 de hombre)
Drop
4 mm
Tecnologías
Espuma ZoomX, espuma Cushlon 3.0 y Vibram® Megagrip
Caleb Olson
Atleta ACG, campeón de la Western States 100 de 2025