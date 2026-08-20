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Buenas valoraciones
ACG Zegama Trail Zapatillas de trail running - Hombre - Summit White/Phantom/Safety Orange/Negro

ACG Zegama Trail

Zapatillas de trail running - Hombre

169,99 €
Summit White/Phantom/Safety Orange/Negro
Crema II/Safety Orange/Light Orewood Brown
Negro/Safety Orange/Anthracite/Summit White
Baltic Blue/Light Orewood Brown/Mink Brown/Phantom
Spruce Fog/Sea Glass/Negro/Black Spruce
Carmesí claro/Light Orewood Brown/Negro/Negro
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  • Color mostrado: Summit White/Phantom/Safety Orange/Negro
  • Modelo: HV8113-103

ACG Zegama Trail

169,99 €

Como runner de trail de verdad, debes ocupar el lugar que te corresponde en la colección ACG, que ahora llega con algunas mejoras para todas las condiciones. El ligero modelo ACG Zegama con una amortiguación excepcional combina una tracción con agarre y más espacio para los dedos de los pies para ofrecerte comodidad y control duraderos en terrenos accidentados y todoterreno. Subidas empinadas, curvas cerradas, descensos abruptos: las Zegama están diseñadas para hacer frente a todo. ¿Y tú?

Amortiguación a capas

La nueva mediasuela incorpora más espuma ZoomX ultraligera directamente en la planta del pie para maximizar la amortiguación. Por otro lado, una capa de espuma Cushlon 3.0 añade protección contra impactos, comodidad y estabilidad en superficies irregulares.

Libertad de movimiento

Fabricadas específicamente para runners de trail, el antepié y la puntera más amplios permiten que los pies se abran para aumentar la estabilidad en terrenos difíciles.

Zona del tobillo mejorada

Para evitar que entren las piedras del camino, la zona del tobillo mejorada está confeccionada con un tejido elástico para ofrecer un ajuste más cómodo y perfecto alrededor del talón.

Tracción fiable, control máximo

La fiable suela exterior Vibram® MegaGrip con tecnología Traction Lug proporciona una tracción inigualable en condiciones variables de trail.

Más ventajas

Ligera y duradera, la parte superior de malla está hecha para soportar los terrenos más duros.

Detalles del producto

  • Peso: 338 g aprox. (número 44 de hombre)
  • Drop: 4 mm
  • Color mostrado: Summit White/Phantom/Safety Orange/Negro
  • Modelo: HV8113-103

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (74)

4.8 estrellas

  • Muy cómodas.

    EnriqueC842528600

    Son muy cómodas, vas como flotando, a la vez que se agarran muy bien por la suela que tienen, se ajustan muy bien al tobillo y los dedos están sueltos, no están atrapados, muy contento.

  • Top!

    Vasilis978105422

    Απλά καταπληκτικό!! Άνετο,τέλεια πρόσφυση,πολύ καλή διαπνοή και δείχνει αρκετά γερό.

  • As comfy as they say.

    NickyB180512201

    I have the Zegama 1s and really like them. The Pegasus Trail is really my go-to. I’ve read a lot of great things about this Zegama ACG being the most comfortable trail shoe from Nike so decided to pick them up. Not disappointed at all! I was so impressed with how comfortable they actually are. This is initial impression, but man, I really love how they feel. Great color as well. I know I’ll end up getting another pair.

ACG Zegama Trail Zapatillas de trail running - Hombre

ACG Zegama Trail

169,99 €

Comodidad implacable. Pisada suave para senderos salvajes.

Diseñadas para

Trail running

Terreno

Muy técnico

Amortiguación

Máxima

Peso

338 g aprox. (talla 44 de hombre)

Drop

4 mm

Especificaciones técnicas

Peso

338 g aprox. (talla 44 de hombre)

Drop

4 mm

Tecnologías

Espuma ZoomX, espuma Cushlon 3.0 y Vibram® Megagrip

Características técnicas

  • Amortiguación a capas

    La nueva mediasuela incorpora más espuma ZoomX ultraligera directamente en la planta del pie para maximizar la amortiguación. Por otro lado, una capa de espuma Cushlon 3.0 añade protección contra impactos, comodidad y estabilidad en superficies irregulares.

  • Libertad de movimiento

    Fabricadas específicamente para runners de trail, el antepié y la puntera más amplios permiten que los pies se abran para aumentar la estabilidad en terrenos difíciles.

  • Zona del tobillo mejorada

    Para evitar que entren las piedras del camino, la zona del tobillo mejorada está confeccionada con un tejido elástico para ofrecer un ajuste más cómodo y perfecto alrededor del talón.

  • Tracción fiable, control máximo

    La suela exterior Vibram® Megagrip con tecnología Traction Lug proporciona una tracción inigualable en condiciones variables de trail.

Caleb Olson

"Son las mejores para terrenos irregulares y rocosos, en los que importa más la estabilidad y la comodidad que avanzar lo más rápido posible".

Caleb Olson

Atleta ACG, campeón de la Western States 100 de 2025

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