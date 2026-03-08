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ACG Wolf Lichen Sudadera de cuello redondo - Negro/Anthracite/Cool Grey/Summit White

Materiales reciclados

ACG Wolf Lichen

Sudadera de cuello redondo

149,99 €
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Recogida gratuita
Click and Collect disponible al pasar por caja

Para la confección de este producto se ha empleado, al menos, un 75 % de fibras de poliéster reciclado

¿Necesitas algo ligero y cálido? Aquí lo tienes. Esta versátil capa intermedia está diseñada para llevarla sobre una capa base o debajo de una chaqueta. El tejido Polartec® de acabado esponjoso es ultrasuave y retiene el calor natural del cuerpo, además de capilarizar el sudor para ayudarte a mantener la transpirabilidad.


  • Color mostrado: Negro/Anthracite/Cool Grey/Summit White
  • Modelo: IH1445-010

ACG Wolf Lichen

149,99 €

¿Necesitas algo ligero y cálido? Aquí lo tienes. Esta versátil capa intermedia está diseñada para llevarla sobre una capa base o debajo de una chaqueta. El tejido Polartec® de acabado esponjoso es ultrasuave y retiene el calor natural del cuerpo, además de capilarizar el sudor para ayudarte a mantener la transpirabilidad.

Detalles del producto

  • 100 % poliéster
  • Ajuste holgado
  • Logotipos Nike ACG, Polartec® y Nike Swoosh bordados
  • Aberturas para los pulgares
  • Dobladillo y puños elásticos
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Negro/Anthracite/Cool Grey/Summit White
  • Modelo: IH1445-010

Talla y ajuste

    • Modelo: talla M y 185 cm de altura
    • Modelo de tallas grandes y para personas altas: talla 2XL y 192 cm de altura
    • Ajuste holgado: amplio e informal
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Método de fabricación

    • El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
    • Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.

Evaluaciones (2)

4.5 estrellas

  • ACG

    christiang775209896

    This shirt is awesome looks so cool and is lightweight yet breathable waiting for more colors

  • First Impressions

    Zixi375743726

    Just got it today, they definitely weren’t lying about lightweight. First impressions it’s very comfortable and surprisingly warm for how lightweight it is. Aesthetically it is beautiful also. Comes with an acg branded washbag to protect it which is a nice touch. Excited to see how it performs over time. Only 4/5 as I haven’t tested it outdoors yet

ACG Wolf Lichen Sudadera de cuello redondo

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