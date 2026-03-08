ACG Wolf Lichen Sudadera de cuello redondo

ACG
christiang775209896
This shirt is awesome looks so cool and is lightweight yet breathable waiting for more colors
Materiales reciclados
Para la confección de este producto se ha empleado, al menos, un 75 % de fibras de poliéster reciclado
¿Necesitas algo ligero y cálido? Aquí lo tienes. Esta versátil capa intermedia está diseñada para llevarla sobre una capa base o debajo de una chaqueta. El tejido Polartec® de acabado esponjoso es ultrasuave y retiene el calor natural del cuerpo, además de capilarizar el sudor para ayudarte a mantener la transpirabilidad.
ACG Wolf Lichen
¿Necesitas algo ligero y cálido? Aquí lo tienes. Esta versátil capa intermedia está diseñada para llevarla sobre una capa base o debajo de una chaqueta. El tejido Polartec® de acabado esponjoso es ultrasuave y retiene el calor natural del cuerpo, además de capilarizar el sudor para ayudarte a mantener la transpirabilidad.
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
4.5 estrellas
ACG
christiang775209896
This shirt is awesome looks so cool and is lightweight yet breathable waiting for more colors
First Impressions
Zixi375743726
Just got it today, they definitely weren’t lying about lightweight. First impressions it’s very comfortable and surprisingly warm for how lightweight it is. Aesthetically it is beautiful also. Comes with an acg branded washbag to protect it which is a nice touch. Excited to see how it performs over time. Only 4/5 as I haven’t tested it outdoors yet
ACG Wolf Lichen