triangle, start, resume, beginVideo
 
Imagen 1 de 6
ACG Wolf Grid Pantalón de senderismo Therma-FIT - Hombre - Negro/Summit White

Materiales reciclados

ACG Wolf Grid

Pantalón de senderismo Therma-FIT - Hombre

89,99 €
Negro/Summit White
Mystic Dates/Tattoo/Summit White
Selecciona tu tallaGuía de tallas
Recogida gratuita
Click and Collect disponible al pasar por caja

Cuando bajan las temperaturas y tu equipo de senderismo está empapado de sudor, tienes que tomar una decisión difícil: seguir adelante o dar marcha atrás. Este pantalón ACG Wolf Grid está diseñado para que lo des todo. El tejido Fleece transpirable con espalda de rejilla se adapta a los cambios de tiempo. Además, capilariza la humedad y retiene el calor corporal para mantener la calidez con menos volumen y que disfrutes de cada experiencia al máximo.


  • Color mostrado: Negro/Summit White
  • Modelo: IM4231-010

ACG Wolf Grid

89,99 €

Cuando bajan las temperaturas y tu equipo de senderismo está empapado de sudor, tienes que tomar una decisión difícil: seguir adelante o dar marcha atrás. Este pantalón ACG Wolf Grid está diseñado para que lo des todo. El tejido Fleece transpirable con espalda de rejilla se adapta a los cambios de tiempo. Además, capilariza la humedad y retiene el calor corporal para mantener la calidez con menos volumen y que disfrutes de cada experiencia al máximo.

Detalles del producto

  • Bolsillos con cremallera
  • Puños elásticos
  • Logotipo ACG bordado en el muslo izquierdo
  • 95 % poliéster/5 % spandex
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Negro/Summit White
  • Modelo: IM4231-010

Talla y ajuste

    • Modelo: talla M y 189 cm de altura
    • Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
    • Longitud de 7/8: por el tobillo
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (0)

Sin evaluaciones

Exprésate. Sé la primera persona en comentar acerca de ACG Wolf Grid.

    ACG Wolf Grid Pantalón de senderismo Therma-FIT - Hombre

    ACG Wolf Grid

    89,99 €

    Completa el look

    Item 3 of 4