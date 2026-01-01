Materiales reciclados
ACG Wolf Grid
Camiseta de senderismo con media cremallera Therma-FIT - Hombre
Cuando bajan las temperaturas y tu equipo de senderismo está empapado de sudor, tienes que tomar una decisión difícil: seguir adelante o dar marcha atrás. La camiseta ACG Wolf Grid está diseñada para que lo des todo. El tejido Fleece transpirable con espalda de rejilla se adapta a los cambios de tiempo. Además, capilariza la humedad y retiene el calor corporal para mantener la calidez con menos volumen y que disfrutes de cada experiencia al máximo.
- Color mostrado: Negro/Summit White
- Modelo: IM4233-010
ACG Wolf Grid
Cuando bajan las temperaturas y tu equipo de senderismo está empapado de sudor, tienes que tomar una decisión difícil: seguir adelante o dar marcha atrás. La camiseta ACG Wolf Grid está diseñada para que lo des todo. El tejido Fleece transpirable con espalda de rejilla se adapta a los cambios de tiempo. Además, capilariza la humedad y retiene el calor corporal para mantener la calidez con menos volumen y que disfrutes de cada experiencia al máximo.
Detalles del producto
- Aberturas para los pulgares
- Bolsillo vertical con cremallera en el pecho
- Logotipo ACG bordado en la parte izquierda del pecho
- 95 % poliéster/5 % spandex
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Negro/Summit White
- Modelo: IM4233-010
Talla y ajuste
- Modelo: talla M y 178 cm de altura
- Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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