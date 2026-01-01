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ACG Wildsee Capa base de manga larga Dri-FIT - Hombre - Negro/Anthracite/Summit White

Materiales reciclados

ACG Wildsee

Capa base de manga larga Dri-FIT - Hombre

64,99 €
Negro/Anthracite/Summit White
Sea Glass/Mineral Slate/Summit White
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Recogida gratuita
Click and Collect disponible al pasar por caja

Para la confección de este producto se ha empleado, al menos, un 75 % de fibras de poliéster reciclado

¿Hace sol? Te protege de los rayos UV. ¿Estás sudando? La tecnología de capilarización del sudor te ayuda. Esta parte superior, que puedes llevar sola o combinar con otras prendas, está confeccionada con un tejido suave y elástico para ofrecer comodidad.


  • Color mostrado: Negro/Anthracite/Summit White
  • Modelo: IO0232-010

ACG Wildsee

64,99 €

¿Hace sol? Te protege de los rayos UV. ¿Estás sudando? La tecnología de capilarización del sudor te ayuda. Esta parte superior, que puedes llevar sola o combinar con otras prendas, está confeccionada con un tejido suave y elástico para ofrecer comodidad.

Detalles del producto

  • Cuerpo: 88 % poliéster/12 % spandex. Malla: 74 % poliéster/18 % liocel/8 % spandex
  • Ajuste entallado
  • Paneles de malla en las axilas
  • Protección UV
  • Este producto ofrece protección contra los rayos UVA y UVB solo en las zonas que cubre la prenda. Para proteger las zonas expuestas al sol, se recomienda el uso de una buena protección solar.
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Negro/Anthracite/Summit White
  • Modelo: IO0232-010

Talla y ajuste

    • Modelo: talla M y 187 cm de altura
    • Ajuste entallado: elegante y a medida
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Método de fabricación

    • El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
    • Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.

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