Materiales reciclados
ACG Wildsee
Capa base de manga larga Dri-FIT - Hombre
Para la confección de este producto se ha empleado, al menos, un 75 % de fibras de poliéster reciclado
¿Hace sol? Te protege de los rayos UV. ¿Estás sudando? La tecnología de capilarización del sudor te ayuda. Esta parte superior, que puedes llevar sola o combinar con otras prendas, está confeccionada con un tejido suave y elástico para ofrecer comodidad.
- Color mostrado: Negro/Anthracite/Summit White
- Modelo: IO0232-010
ACG Wildsee
¿Hace sol? Te protege de los rayos UV. ¿Estás sudando? La tecnología de capilarización del sudor te ayuda. Esta parte superior, que puedes llevar sola o combinar con otras prendas, está confeccionada con un tejido suave y elástico para ofrecer comodidad.
Detalles del producto
- Cuerpo: 88 % poliéster/12 % spandex. Malla: 74 % poliéster/18 % liocel/8 % spandex
- Ajuste entallado
- Paneles de malla en las axilas
- Protección UV
- Este producto ofrece protección contra los rayos UVA y UVB solo en las zonas que cubre la prenda. Para proteger las zonas expuestas al sol, se recomienda el uso de una buena protección solar.
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Negro/Anthracite/Summit White
- Modelo: IO0232-010
Talla y ajuste
- Modelo: talla M y 187 cm de altura
- Ajuste entallado: elegante y a medida
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
Método de fabricación
- El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
- Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.
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