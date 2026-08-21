Nike ACG Ultrafly Trail Zapatillas de competición de trail

Nike ACG Ultrafly Trail

249,99 €

La espuma ultraligera y el agarre mejorado te ayudan a correr más rápido en terrenos naturales.

Las Ultrafly Trail renuevan los elementos más populares del modelo original para que puedas llegar más lejos. La espuma ZoomX elástica es más reactiva y la placa de carbono completa es más suave para ofrecerte una pisada más suave. La suela exterior ayuda a reducir el peso y mantiene un mejor agarre a medida que sumas kilómetros.

Espuma ZoomX La mediasuela de espuma ZoomX ultrarreactiva ofrece el mayor retorno de energía de Nike con una sensación estable para hacer trail running. La espuma concluye en el talón para ofrecer una mejor respuesta. Parte superior de malla transpirable No te preocupes por los charcos o los arroyos: la parte superior de estas zapatillas está diseñada para drenar el agua. Además, es ligera, duradera y transpirable. Más flexibilidad Enfréntate a los terrenos técnicos con la placa de fibra de carbono de longitud completa. Hemos reducido la rigidez de las Ultrafly originales para mejorar el control en los senderos. Agarre mejorado Llega más lejos con la suela Vibram® Megagrip, diseñada para ofrecerte durabilidad y un mejor agarre en terrenos húmedos.