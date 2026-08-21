Nike ACG Ultrafly Trail Zapatillas de competición de trail

brilliant
GauriD468641112
brilliant! not worn yet. but they have a potential to be my favorite pair.
Nike ACG Ultrafly Trail
La espuma ultraligera y el agarre mejorado te ayudan a correr más rápido en terrenos naturales.
Las Ultrafly Trail renuevan los elementos más populares del modelo original para que puedas llegar más lejos. La espuma ZoomX elástica es más reactiva y la placa de carbono completa es más suave para ofrecerte una pisada más suave. La suela exterior ayuda a reducir el peso y mantiene un mejor agarre a medida que sumas kilómetros.
La mediasuela de espuma ZoomX ultrarreactiva ofrece el mayor retorno de energía de Nike con una sensación estable para hacer trail running. La espuma concluye en el talón para ofrecer una mejor respuesta.
No te preocupes por los charcos o los arroyos: la parte superior de estas zapatillas está diseñada para drenar el agua. Además, es ligera, duradera y transpirable.
Enfréntate a los terrenos técnicos con la placa de fibra de carbono de longitud completa. Hemos reducido la rigidez de las Ultrafly originales para mejorar el control en los senderos.
Llega más lejos con la suela Vibram® Megagrip, diseñada para ofrecerte durabilidad y un mejor agarre en terrenos húmedos.
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
4.7 estrellas
brilliant
GauriD468641112
brilliant! not worn yet. but they have a potential to be my favorite pair.
Awesome Pair
n2nie
Amazing pair of shoes. I’m a frequent runner on the road and trail (light to mild terrain). Very stable on the heel and very light. The shoes have energy return and you can feel it. It wants you to go faster. I have put in 30 miles and it feels great. Will buy another pair.
The best!
RuNaP313470693
The ACG Ultrafly performs exceptionally well off‑road. Great traction, durable materials, and a secure fit make them ideal for fast, confident runs on mixed terrain.
Nike ACG Ultrafly Trail
Diseñadas para
Terreno
Amortiguación
Peso
Drop
Peso
287 g (talla 44 de hombre)
Drop
8,5 mm
Tecnologías
Espuma ZoomX, placa Flyplate de fibra de carbono y Vibram® Megagrip
Caleb Olson
Campeón de la Western States 2025