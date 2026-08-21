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Buenas valoraciones
Nike ACG Ultrafly Trail Zapatillas de competición de trail - Negro/Photon Dust/Photon Dust

Nike ACG Ultrafly Trail

Zapatillas de competición de trail

249,99 €
Negro/Photon Dust/Photon Dust
Hyper Crimson/Total Orange/Vivid Purple/Blanco
Volt Tint/Steam/Sea Glass/Burgundy Ash
Baltic Blue/Court Blue
Carmesí claro/Summit White/Summit White/Pure Platinum
Spruce Fog/Sea Glass/Black Spruce
Sail/Blanco/Safety Orange/Negro
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Recogida gratuita
Click and Collect disponible al pasar por caja
  • Color mostrado: Negro/Photon Dust/Photon Dust
  • Modelo: HF5668-001

Nike ACG Ultrafly Trail

249,99 €

La espuma ultraligera y el agarre mejorado te ayudan a correr más rápido en terrenos naturales.

Las Ultrafly Trail renuevan los elementos más populares del modelo original para que puedas llegar más lejos. La espuma ZoomX elástica es más reactiva y la placa de carbono completa es más suave para ofrecerte una pisada más suave. La suela exterior ayuda a reducir el peso y mantiene un mejor agarre a medida que sumas kilómetros.

Espuma ZoomX

La mediasuela de espuma ZoomX ultrarreactiva ofrece el mayor retorno de energía de Nike con una sensación estable para hacer trail running. La espuma concluye en el talón para ofrecer una mejor respuesta.

Parte superior de malla transpirable

No te preocupes por los charcos o los arroyos: la parte superior de estas zapatillas está diseñada para drenar el agua. Además, es ligera, duradera y transpirable.

Más flexibilidad

Enfréntate a los terrenos técnicos con la placa de fibra de carbono de longitud completa. Hemos reducido la rigidez de las Ultrafly originales para mejorar el control en los senderos.

Agarre mejorado

Llega más lejos con la suela Vibram® Megagrip, diseñada para ofrecerte durabilidad y un mejor agarre en terrenos húmedos.

Detalles del producto

  • Peso: 287 g aprox. (para un número 44 de hombre)
  • Drop: 8,5 mm
  • Color mostrado: Negro/Photon Dust/Photon Dust
  • Modelo: HF5668-001

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (42)

4.7 estrellas

  • brilliant

    GauriD468641112

    brilliant! not worn yet. but they have a potential to be my favorite pair.

  • Awesome Pair

    n2nie

    Amazing pair of shoes. I’m a frequent runner on the road and trail (light to mild terrain). Very stable on the heel and very light. The shoes have energy return and you can feel it. It wants you to go faster. I have put in 30 miles and it feels great. Will buy another pair.

  • The best!

    RuNaP313470693

    The ACG Ultrafly performs exceptionally well off‑road. Great traction, durable materials, and a secure fit make them ideal for fast, confident runs on mixed terrain.

Nike ACG Ultrafly Trail Zapatillas de competición de trail

Nike ACG Ultrafly Trail

249,99 €

Velocidad, ligereza, agarre y retorno de energía en cualquier circunstancia.

Diseñadas para

Trail running y competición

Terreno

De poco técnico a más técnico

Amortiguación

Reactiva

Peso

287 g aprox. (talla 44 de hombre)

Drop

8,5 mm

Especificaciones técnicas

Peso

287 g (talla 44 de hombre)

Drop

8,5 mm

Tecnologías

Espuma ZoomX, placa Flyplate de fibra de carbono y Vibram® Megagrip

Novedades

    • La nueva versión de la espuma ZoomX aporta durabilidad, suavidad y reactividad para el trail running.
    • La placa de carbono de longitud completa es menos rígida que en las Ultrafly originales.
    • La suela exterior Vibram® Megagrip es más ligera y aporta una tracción excepcional. Los tacos colocados estratégicamente añaden agarre en las carreras cuesta arriba y cuesta abajo.

Características técnicas

  • Espuma ZoomX

    La mediasuela de espuma ZoomX ultrarreactiva ofrece el mayor retorno de energía de Nike con una sensación estable para hacer trail running.

  • Parte superior de malla transpirable

    No te preocupes por los charcos o los arroyos: la parte superior de estas zapatillas está diseñada para drenar el agua. Además, es ligera, duradera y transpirable.

  • Más flexibilidad

    Enfréntate a los terrenos técnicos con la placa de fibra de carbono de longitud completa. Hemos reducido la rigidez de las Ultrafly originales para mejorar el control en los senderos.

  • Agarre mejorado

    Llega más lejos con la suela Vibram® Megagrip, diseñada para ofrecerte durabilidad y un mejor agarre en terrenos húmedos.

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Caleb Olson

"Se han convertido en las zapatillas esenciales para mis carreras. Valen para todo y me han llevado a lo más alto del podio en algunas de las carreras más importantes".

Caleb Olson

Campeón de la Western States 2025

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