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Nike ACG Sudadera de manga larga con protección UV - Niño/a - Mean Green/Black Spruce/Summit White

Materiales reciclados

Nike ACG

Sudadera de manga larga con protección UV - Niño/a

49,99 €
Mean Green/Black Spruce/Summit White
Baltic Blue/Baltic Blue/Summit White
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Click and Collect disponible al pasar por caja

Para la confección de este producto se ha empleado, al menos, un 75 % de fibras de poliéster reciclado

¿Hace sol? ¡Fantástico! Esta camiseta incorpora tecnología que capilariza el sudor y es resistente a los rayos UV para proteger a tu peque del sol. Además, el ribete elástico de la capucha ofrece un ajuste ceñido y los orificios para los pulgares hacen que las mangas no se muevan.


  • Color mostrado: Mean Green/Black Spruce/Summit White
  • Modelo: IH0881-307

Nike ACG

49,99 €

¿Hace sol? ¡Fantástico! Esta camiseta incorpora tecnología que capilariza el sudor y es resistente a los rayos UV para proteger a tu peque del sol. Además, el ribete elástico de la capucha ofrece un ajuste ceñido y los orificios para los pulgares hacen que las mangas no se muevan.

Inspirada en los Dolomitas

El estampado de esta sudadera se inspira en nuestro viaje a los Dolomitas, en el noreste de Italia. Pasamos cinco días escalando paredes verticales y tejiendo coronas de flores. Durante toda la aventura, nos enamoramos de aquellos paisajes y nos estremecimos con las leyendas de criaturas místicas.

Ajuste estratégico

Esta sudadera es lo suficientemente holgada como para llevarla sobre una capa base y lo suficientemente ceñida como para ponérsela debajo de una prenda exterior. Orificios para los pulgares que ofrecen una mayor protección y mantienen las mangas en su sitio mientras te mueves.

Detalles del producto

  • 92 % poliéster/8 % spandex
  • Este producto ofrece protección contra los rayos UVA y UVB solo en las zonas que cubre la prenda. Para proteger las zonas expuestas al sol, se recomienda el uso de una buena protección solar.
  • Logotipos ACG y Nike Swoosh bordados
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Mean Green/Black Spruce/Summit White
  • Modelo: IH0881-307

Talla y ajuste

    • Modelo: talla S y 142 cm de altura
    • Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Método de fabricación

    • El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
    • Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.

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