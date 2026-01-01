Materiales reciclados
Nike ACG
Sudadera de manga larga con protección UV - Niño/a
Para la confección de este producto se ha empleado, al menos, un 75 % de fibras de poliéster reciclado
¿Hace sol? ¡Fantástico! Esta camiseta incorpora tecnología que capilariza el sudor y es resistente a los rayos UV para proteger a tu peque del sol. Además, el ribete elástico de la capucha ofrece un ajuste ceñido y los orificios para los pulgares hacen que las mangas no se muevan.
- Color mostrado: Mean Green/Black Spruce/Summit White
- Modelo: IH0881-307
Nike ACG
¿Hace sol? ¡Fantástico! Esta camiseta incorpora tecnología que capilariza el sudor y es resistente a los rayos UV para proteger a tu peque del sol. Además, el ribete elástico de la capucha ofrece un ajuste ceñido y los orificios para los pulgares hacen que las mangas no se muevan.
Inspirada en los Dolomitas
El estampado de esta sudadera se inspira en nuestro viaje a los Dolomitas, en el noreste de Italia. Pasamos cinco días escalando paredes verticales y tejiendo coronas de flores. Durante toda la aventura, nos enamoramos de aquellos paisajes y nos estremecimos con las leyendas de criaturas místicas.
Ajuste estratégico
Esta sudadera es lo suficientemente holgada como para llevarla sobre una capa base y lo suficientemente ceñida como para ponérsela debajo de una prenda exterior. Orificios para los pulgares que ofrecen una mayor protección y mantienen las mangas en su sitio mientras te mueves.
Detalles del producto
- 92 % poliéster/8 % spandex
- Este producto ofrece protección contra los rayos UVA y UVB solo en las zonas que cubre la prenda. Para proteger las zonas expuestas al sol, se recomienda el uso de una buena protección solar.
- Logotipos ACG y Nike Swoosh bordados
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Mean Green/Black Spruce/Summit White
- Modelo: IH0881-307
Talla y ajuste
- Modelo: talla S y 142 cm de altura
- Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
Método de fabricación
- El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
- Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.
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