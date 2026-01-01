Nike ACG Sudadera de manga larga con protección UV - Niño/a

Nike ACG

49,99 €

¿Hace sol? ¡Fantástico! Esta camiseta incorpora tecnología que capilariza el sudor y es resistente a los rayos UV para proteger a tu peque del sol. Además, el ribete elástico de la capucha ofrece un ajuste ceñido y los orificios para los pulgares hacen que las mangas no se muevan.

Inspirada en los Dolomitas

El estampado de esta sudadera se inspira en nuestro viaje a los Dolomitas, en el noreste de Italia. Pasamos cinco días escalando paredes verticales y tejiendo coronas de flores. Durante toda la aventura, nos enamoramos de aquellos paisajes y nos estremecimos con las leyendas de criaturas místicas.

Ajuste estratégico

Esta sudadera es lo suficientemente holgada como para llevarla sobre una capa base y lo suficientemente ceñida como para ponérsela debajo de una prenda exterior. Orificios para los pulgares que ofrecen una mayor protección y mantienen las mangas en su sitio mientras te mueves.