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Nike ACG "Solar Chase" Camiseta de tirantes de trail running Dri-FIT - Mujer - Mean Green/Summit White

Materiales reciclados

Nike ACG "Solar Chase"

Camiseta de tirantes de trail running Dri-FIT - Mujer

54,99 €

Para la confección de este producto se ha empleado, al menos, un 75 % de fibras de poliéster reciclado

Diseñada para los días calurosos y las largas sesiones de trail running, esta camiseta de tirantes tiene costuras mínimas para reducir el roce. El tejido ligero y elástico es suave y se seca rápidamente para mantener la comodidad cuando hace mucho calor.


  • Color mostrado: Mean Green/Summit White
  • Modelo: IF1511-307

Nike ACG "Solar Chase"

54,99 €

Diseñada para los días calurosos y las largas sesiones de trail running, esta camiseta de tirantes tiene costuras mínimas para reducir el roce. El tejido ligero y elástico es suave y se seca rápidamente para mantener la comodidad cuando hace mucho calor.

Inspirada en los Dolomitas

El estampado de esta camiseta de tirantes se inspira en nuestro viaje a los Dolomitas, en el noreste de Italia. Entre prados y cuevas, nos maravillamos con el entorno y nos estremecimos con las leyendas de criaturas místicas.

Tecnología de capilarización del sudor

La tecnología Nike Dri-FIT aleja el sudor de la piel para mantener la transpirabilidad y la comodidad.

Detalles del producto

  • Logotipos Swoosh y ACG con diseño reflectante
  • Este producto no está diseñado para su uso como equipo de protección individual
  • 87 % poliéster/13 % spandex
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Mean Green/Summit White
  • Modelo: IF1511-307

Talla y ajuste

    • Modelo: talla S y 178 cm de altura
    • Ajuste entallado: elegante y a medida
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Método de fabricación

    • El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
    • Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.

Sin evaluaciones

    Nike ACG "Solar Chase" Camiseta de tirantes de trail running Dri-FIT - Mujer

    Nike ACG "Solar Chase"

    54,99 €