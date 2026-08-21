Materiales reciclados
Nike ACG "Solar Chase"
Camiseta de tirantes de trail running Dri-FIT - Mujer
Para la confección de este producto se ha empleado, al menos, un 75 % de fibras de poliéster reciclado
Diseñada para los días calurosos y las largas sesiones de trail running, esta camiseta de tirantes tiene costuras mínimas para reducir el roce. El tejido ligero y elástico es suave y se seca rápidamente para mantener la comodidad cuando hace mucho calor.
- Color mostrado: Mean Green/Summit White
- Modelo: IF1511-307
Nike ACG "Solar Chase"
Diseñada para los días calurosos y las largas sesiones de trail running, esta camiseta de tirantes tiene costuras mínimas para reducir el roce. El tejido ligero y elástico es suave y se seca rápidamente para mantener la comodidad cuando hace mucho calor.
Inspirada en los Dolomitas
El estampado de esta camiseta de tirantes se inspira en nuestro viaje a los Dolomitas, en el noreste de Italia. Entre prados y cuevas, nos maravillamos con el entorno y nos estremecimos con las leyendas de criaturas místicas.
Tecnología de capilarización del sudor
La tecnología Nike Dri-FIT aleja el sudor de la piel para mantener la transpirabilidad y la comodidad.
Detalles del producto
- Logotipos Swoosh y ACG con diseño reflectante
- Este producto no está diseñado para su uso como equipo de protección individual
- 87 % poliéster/13 % spandex
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Mean Green/Summit White
- Modelo: IF1511-307
Talla y ajuste
- Modelo: talla S y 178 cm de altura
- Ajuste entallado: elegante y a medida
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
Método de fabricación
- El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
- Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.
Sin evaluaciones
Nike ACG "Solar Chase"