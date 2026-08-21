Nike ACG "Solar Chase" Camiseta de tirantes de trail running Dri-FIT - Mujer

Nike ACG "Solar Chase"

54,99 €

Diseñada para los días calurosos y las largas sesiones de trail running, esta camiseta de tirantes tiene costuras mínimas para reducir el roce. El tejido ligero y elástico es suave y se seca rápidamente para mantener la comodidad cuando hace mucho calor.

Inspirada en los Dolomitas

El estampado de esta camiseta de tirantes se inspira en nuestro viaje a los Dolomitas, en el noreste de Italia. Entre prados y cuevas, nos maravillamos con el entorno y nos estremecimos con las leyendas de criaturas místicas.

Tecnología de capilarización del sudor

La tecnología Nike Dri-FIT aleja el sudor de la piel para mantener la transpirabilidad y la comodidad.