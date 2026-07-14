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Nike ACG Rufus Zapatillas - Hombre - Light British Tan/Baroque Brown/Sanddrift/Light British Tan

Nike ACG Rufus

Zapatillas - Hombre

109,99 €
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Las ACG Rufus se ganarán un puesto en tu rotación de calzado para el día a día por su diseño fácil de combinar con estilos formales e informales. Combinan una suela exterior adherente con una mediasuela con más amortiguación para ofrecer comodidad y tracción cuando exploras caminos inhóspitos.


  • Color mostrado: Light British Tan/Baroque Brown/Sanddrift/Light British Tan
  • Modelo: HV4087-200

Nike ACG Rufus

109,99 €

Las ACG Rufus se ganarán un puesto en tu rotación de calzado para el día a día por su diseño fácil de combinar con estilos formales e informales. Combinan una suela exterior adherente con una mediasuela con más amortiguación para ofrecer comodidad y tracción cuando exploras caminos inhóspitos.

Detalles del producto

  • Zona del tobillo acolchada
  • Mediasuela de espuma
  • Suela exterior de goma
  • Color mostrado: Light British Tan/Baroque Brown/Sanddrift/Light British Tan
  • Modelo: HV4087-200

Nike ACG

Con un diseño pensado para conquistar el paisaje urbano o escapar de él, la línea Nike All Conditions Gear te ofrece todo lo que necesitas con un diseño innovador para hacer frente a las inclemencias del tiempo. Los tejidos impermeables y resistentes al viento y las tecnologías transpirables ofrecen protección, al tiempo que el diseño de calidad superior viene con espacio versátil para guardar tus cosas con el mejor estilo.

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (2)

4.5 estrellas

  • DanielO716160454

    La zapatillas son muy bonitas, pero he comprado mi número habitual y se me salen (OJO), las he tenido que devolver porque son grandes.

  • Great Shoe

    johnw671632531

    Great shoe, however they come up a little big, I would recommend going down a 1/2 size for a comfortable fit.

Nike ACG Rufus Zapatillas - Hombre

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