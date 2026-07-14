Nike ACG Rufus Zapatillas - Hombre

DanielO716160454
La zapatillas son muy bonitas, pero he comprado mi número habitual y se me salen (OJO), las he tenido que devolver porque son grandes.
Las ACG Rufus se ganarán un puesto en tu rotación de calzado para el día a día por su diseño fácil de combinar con estilos formales e informales. Combinan una suela exterior adherente con una mediasuela con más amortiguación para ofrecer comodidad y tracción cuando exploras caminos inhóspitos.
Nike ACG Rufus
Las ACG Rufus se ganarán un puesto en tu rotación de calzado para el día a día por su diseño fácil de combinar con estilos formales e informales. Combinan una suela exterior adherente con una mediasuela con más amortiguación para ofrecer comodidad y tracción cuando exploras caminos inhóspitos.
Con un diseño pensado para conquistar el paisaje urbano o escapar de él, la línea Nike All Conditions Gear te ofrece todo lo que necesitas con un diseño innovador para hacer frente a las inclemencias del tiempo. Los tejidos impermeables y resistentes al viento y las tecnologías transpirables ofrecen protección, al tiempo que el diseño de calidad superior viene con espacio versátil para guardar tus cosas con el mejor estilo.
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
4.5 estrellas
DanielO716160454
La zapatillas son muy bonitas, pero he comprado mi número habitual y se me salen (OJO), las he tenido que devolver porque son grandes.
Great Shoe
johnw671632531
Great shoe, however they come up a little big, I would recommend going down a 1/2 size for a comfortable fit.
Nike ACG Rufus