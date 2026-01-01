ACG Radical AirFlow Parte de arriba de trail running de manga corta Dri-FIT - Mujer

Materiales reciclados
ACG Radical AirFlow
Parte de arriba de trail running de manga corta Dri-FIT para mujer
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Radical AirFlow es un tejido tremendamente ambicioso cuyo objetivo es aumentar la ventilación. Creada para maximizar la innovación Radical AirFlow, esta camiseta de manga corta, ideal para las carreras, está diseñada para aumentar el flujo directo de aire sobre la piel a medida que aceleras el ritmo. Utilizado y probado por atletas de élite dedicados al trail running de ACG, Radical AirFlow ofrece unos resultados excelentes. Ahora te toca a ti sentir el frescor.
- Color mostrado: Blanco/Anthracite
- Modelo: IV5368-100
ACG Radical AirFlow
INNOVACIÓN REVOLUCIONARIA PARA ATLETAS EN MOVIMIENTO.
Radical AirFlow es un tejido tremendamente ambicioso cuyo objetivo es aumentar la ventilación. Creada para maximizar la innovación Radical AirFlow, esta camiseta de manga corta, ideal para las carreras, está diseñada para aumentar el flujo directo de aire sobre la piel a medida que aceleras el ritmo. Utilizado y probado por atletas de élite dedicados al trail running de ACG, Radical AirFlow ofrece unos resultados excelentes. Ahora te toca a ti sentir el frescor.
Innovación radical
Radical AirFlow cuenta con una confección de orificios sumamente transpirable que ayuda a canalizar un mayor flujo de aire directamente hacia tu piel para que el sudor se evapore rápidamente mientras te mueves.
Diseño radical
Suave tejido Knit perforado que cubre toda la prenda y es suave al contacto con la piel. Ribete elástico plegado para ofrecer una comodidad y durabilidad fiables.
Comodidad radical
Tecnología Nike Dri-FIT que repele el sudor de la piel para mantener la transpirabilidad y la comodidad.
Más ventajas
- Tejido Knit con orificios ultratranspirable que ofrece suavidad al contacto con la piel.
- Diseño holgado en los hombros, las mangas y el cuerpo para minimizar restricciones.
Detalles del producto
- Estampado de marca ACG en el pecho
- Etiqueta cosida en el dobladillo izquierdo
- 100 % poliéster
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Blanco/Anthracite
- Modelo: IV5368-100
Talla y ajuste
- Modelo: talla S y 178 cm de altura
- Ajuste holgado: amplio e informal
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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ACG Radical AirFlow
Un microclima fresco portátil para los senderos más calurosos.
Diseñada para
Competición de trail
Optimizada para
Mantener la frescura
Ventilación