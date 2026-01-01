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ACG Radical AirFlow Parte de arriba de trail running de manga corta Dri-FIT - Mujer - Blanco/Anthracite

Materiales reciclados

ACG Radical AirFlow

Parte de arriba de trail running de manga corta Dri-FIT para mujer

119,99 €

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Radical AirFlow es un tejido tremendamente ambicioso cuyo objetivo es aumentar la ventilación. Creada para maximizar la innovación Radical AirFlow, esta camiseta de manga corta, ideal para las carreras, está diseñada para aumentar el flujo directo de aire sobre la piel a medida que aceleras el ritmo. Utilizado y probado por atletas de élite dedicados al trail running de ACG, Radical AirFlow ofrece unos resultados excelentes. Ahora te toca a ti sentir el frescor.


  • Color mostrado: Blanco/Anthracite
  • Modelo: IV5368-100

ACG Radical AirFlow

119,99 €

INNOVACIÓN REVOLUCIONARIA PARA ATLETAS EN MOVIMIENTO.

Radical AirFlow es un tejido tremendamente ambicioso cuyo objetivo es aumentar la ventilación. Creada para maximizar la innovación Radical AirFlow, esta camiseta de manga corta, ideal para las carreras, está diseñada para aumentar el flujo directo de aire sobre la piel a medida que aceleras el ritmo. Utilizado y probado por atletas de élite dedicados al trail running de ACG, Radical AirFlow ofrece unos resultados excelentes. Ahora te toca a ti sentir el frescor.

Innovación radical

Radical AirFlow cuenta con una confección de orificios sumamente transpirable que ayuda a canalizar un mayor flujo de aire directamente hacia tu piel para que el sudor se evapore rápidamente mientras te mueves.

Diseño radical

Suave tejido Knit perforado que cubre toda la prenda y es suave al contacto con la piel. Ribete elástico plegado para ofrecer una comodidad y durabilidad fiables.

Comodidad radical

Tecnología Nike Dri-FIT que repele el sudor de la piel para mantener la transpirabilidad y la comodidad.

Más ventajas

  • Tejido Knit con orificios ultratranspirable que ofrece suavidad al contacto con la piel.
  • Diseño holgado en los hombros, las mangas y el cuerpo para minimizar restricciones.

Detalles del producto

  • Estampado de marca ACG en el pecho
  • Etiqueta cosida en el dobladillo izquierdo
  • 100 % poliéster
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Blanco/Anthracite
  • Modelo: IV5368-100

Talla y ajuste

    • Modelo: talla S y 178 cm de altura
    • Ajuste holgado: amplio e informal
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

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    ACG Radical AirFlow Parte de arriba de trail running de manga corta Dri-FIT - Mujer

    ACG Radical AirFlow

    119,99 €

    Un microclima fresco portátil para los senderos más calurosos.

    Diseñada para

    Competición de trail

    Optimizada para

    Mantener la frescura

    Ventilación

    Acelerada

    Características técnicas

    • Gran transpirabilidad

      El diseño con perforaciones acelera el flujo de aire hacia la piel. Es como llevar una ráfaga de viento pegada al torso.

    • Ajuste para competir

      Corte crop para que llegar al cinturón sea más fácil. Ribete elástico plegado para ofrecer una comodidad y durabilidad fiables.

    • Probada por atletas

      Desde las cámaras climáticas del Nike Sports Research Lab hasta los podios. 50 atletas de élite, 1.000 horas de pruebas exigentes. Se ha probado para todos los escenarios posibles.

    Completa el look