ACG Radical AirFlow Parte de arriba de trail running de manga corta Dri-FIT - Hombre

Best New Summer Shirt
Teechw439585460
Great, breathable shirt. Awesome in the gym and honestly casual wear. I’ve gotten a few compliments/interesting looks while wearing it
Materiales reciclados
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Radical AirFlow es un tejido tremendamente ambicioso cuyo objetivo es aumentar la ventilación. Creada para maximizar la innovación Radical AirFlow, esta camiseta de manga corta, ideal para las carreras, está diseñada para aumentar el flujo directo de aire sobre la piel a medida que aceleras el ritmo. Utilizado y probado por atletas de élite dedicados al trail running de ACG, Radical AirFlow ofrece unos resultados excelentes. Ahora te toca a ti sentir el frescor.
ACG Radical AirFlow
INNOVACIÓN REVOLUCIONARIA PARA ATLETAS EN MOVIMIENTO.
Radical AirFlow es un tejido tremendamente ambicioso cuyo objetivo es aumentar la ventilación. Creada para maximizar la innovación Radical AirFlow, esta camiseta de manga corta, ideal para las carreras, está diseñada para aumentar el flujo directo de aire sobre la piel a medida que aceleras el ritmo. Utilizado y probado por atletas de élite dedicados al trail running de ACG, Radical AirFlow ofrece unos resultados excelentes. Ahora te toca a ti sentir el frescor.
Radical AirFlow cuenta con una confección de orificios sumamente transpirable que ayuda a canalizar un mayor flujo de aire directamente hacia tu piel para que el sudor se evapore rápidamente mientras te mueves.
Suave tejido Knit perforado que cubre toda la prenda y es suave al contacto con la piel. Ribete elástico plegado para ofrecer una comodidad y durabilidad fiables.
Tecnología Nike Dri-FIT que repele el sudor de la piel para mantener la transpirabilidad y la comodidad.
5 estrellas
Best New Summer Shirt
Teechw439585460
Great, breathable shirt. Awesome in the gym and honestly casual wear. I’ve gotten a few compliments/interesting looks while wearing it
TTS
AIRCHOW
Fits just at/above waist. Your belly button will peek while stretching. Otherwise the holes do their job to keep you cool. Will still feel hot unlike running shirtless but the cooler than without the airflow (obviously).
ACG Radical AirFlow
Diseñada para
Optimizada para
Ventilación