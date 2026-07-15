ACG Radical AirFlow Parte de arriba de trail running de manga corta Dri-FIT - Hombre

ACG Radical AirFlow

119,99 €

INNOVACIÓN REVOLUCIONARIA PARA ATLETAS EN MOVIMIENTO.

Radical AirFlow es un tejido tremendamente ambicioso cuyo objetivo es aumentar la ventilación. Creada para maximizar la innovación Radical AirFlow, esta camiseta de manga corta, ideal para las carreras, está diseñada para aumentar el flujo directo de aire sobre la piel a medida que aceleras el ritmo. Utilizado y probado por atletas de élite dedicados al trail running de ACG, Radical AirFlow ofrece unos resultados excelentes. Ahora te toca a ti sentir el frescor.

Innovación radical

Radical AirFlow cuenta con una confección de orificios sumamente transpirable que ayuda a canalizar un mayor flujo de aire directamente hacia tu piel para que el sudor se evapore rápidamente mientras te mueves.

Diseño radical

Suave tejido Knit perforado que cubre toda la prenda y es suave al contacto con la piel. Ribete elástico plegado para ofrecer una comodidad y durabilidad fiables.

Comodidad radical

Tecnología Nike Dri-FIT que repele el sudor de la piel para mantener la transpirabilidad y la comodidad.