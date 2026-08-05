ACG Radical AirFlow Apex Gorro tipo pescador Dri-FIT

Bad ass
hanluenk804671863
Worn this a total of 3 hours in public and already have gotten random compliments from a waitress, random person at the bar, and of course friends.
Materiales reciclados
Radical AirFlow es un tejido tremendamente ambicioso cuyo objetivo es aumentar la ventilación. Creado para maximizar la innovación Radical AirFlow, este gorro tipo pescador ACG Apex está diseñado para permitir que fluya más aire directamente sobre la cabeza, así que aporta comodidad y frescura. Utilizado y probado por atletas de élite dedicados al trail running de ACG, Radical AirFlow ofrece unos resultados excelentes. Ahora te toca a ti sentir el frescor.
ACG Radical AirFlow Apex
INNOVACIÓN REVOLUCIONARIA PARA ATLETAS EN MOVIMIENTO.
Radical AirFlow es un tejido tremendamente ambicioso cuyo objetivo es aumentar la ventilación. Creado para maximizar la innovación Radical AirFlow, este gorro tipo pescador ACG Apex está diseñado para permitir que fluya más aire directamente sobre la cabeza, así que aporta comodidad y frescura. Utilizado y probado por atletas de élite dedicados al trail running de ACG, Radical AirFlow ofrece unos resultados excelentes. Ahora te toca a ti sentir el frescor.
Radical AirFlow cuenta con una confección de orificios sumamente transpirable que ayuda a canalizar un mayor flujo de aire directamente hacia tu piel para que el sudor se evapore rápidamente mientras te mueves.
El suave tejido Knit con orificios es suave al contacto con la piel y expulsa rápidamente el calor corporal. La visera envolvente ayuda a proporcionar 360 grados de protección.
Tecnología Nike Dri-FIT que repele el sudor de la piel para mantener la transpirabilidad y la comodidad.
Diseño de perfil bajo ceñido para un ajuste seguro mientras exploras.
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
5 estrellas
Bad ass
hanluenk804671863
Worn this a total of 3 hours in public and already have gotten random compliments from a waitress, random person at the bar, and of course friends.
ACG Radical AirFlow Apex