Materiales reciclados
ACG Phantazma
Chaqueta Storm-FIT ADV - Mujer
Este producto se ha confeccionado con, al menos, un 75 % de fibras de nylon reciclado
Resistente al viento, impermeable y lista para la aventura. Pasamos 5 días caminando por los Dolomitas, en el noreste de Italia, para poner a prueba a esta chaqueta. La ligera construcción de 2,5 l se combina con características de sujeción para una sensación transpirable preparada para vendavales tormentosos. ¿Y cuando no la necesites? Puedes plegarla y guardarla en el bolsillo. ¡No ocupa nada!
- Color mostrado: Negro/Negro/Negro/Summit White
- Modelo: IF0101-010
ACG Phantazma
Resistente al viento, impermeable y lista para la aventura. Pasamos 5 días caminando por los Dolomitas, en el noreste de Italia, para poner a prueba a esta chaqueta. La ligera construcción de 2,5 l se combina con características de sujeción para una sensación transpirable preparada para vendavales tormentosos. ¿Y cuando no la necesites? Puedes plegarla y guardarla en el bolsillo. ¡No ocupa nada!
Detalles del producto
- 100 % nylon
- Ajuste holgado
- Logotipos Nike ACG y Nike Swoosh bordados
- Etiqueta cosida interna de Phantazma
- Presilla para colgar
- Puños elásticos
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Negro/Negro/Negro/Summit White
- Modelo: IF0101-010
Talla y ajuste
- Ajuste holgado: amplio e informal
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
Método de fabricación
- El nylon reciclado de los productos Nike empieza con una variedad de materiales, como moquetas recicladas o redes de pesca. El nylon se limpia, se clasifica y se desmenuza en virutas antes de someterse a los procesos de reciclado mecánicos o químicos para crear nuevos hilos de nylon reciclado.
- Las prendas confeccionadas con materiales hechos a partir de nylon reciclado reducen las emisiones de carbono hasta un 50 % en comparación con el nylon virgen.
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ACG Phantazma
La tecnología avanzada impermeable y resistente al viento te protege de las tormentas.
¿Para qué se ha pensado?
Senderismo
Protección contra el agua
Impermeable
Protección contra el frío
Para días fríos
Protección contra el viento
Resistente al viento
Especificaciones técnicas
Tecnología
Storm-FIT ADV
Sostenibilidad
Este producto se ha confeccionado con, al menos, un 75 % de fibras de nylon reciclado.