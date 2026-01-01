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ACG Phantazma Chaqueta Storm-FIT ADV - Mujer - Negro/Negro/Negro/Summit White

Materiales reciclados

ACG Phantazma

Chaqueta Storm-FIT ADV - Mujer

159,99 €
Negro/Negro/Negro/Summit White
Safety Orange/Grey Fog/College Grey/Summit White
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Este producto queda excluido de las promociones y descuentos del sitio web.
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Click and Collect disponible al pasar por caja

Este producto se ha confeccionado con, al menos, un 75 % de fibras de nylon reciclado

Resistente al viento, impermeable y lista para la aventura. Pasamos 5 días caminando por los Dolomitas, en el noreste de Italia, para poner a prueba a esta chaqueta. La ligera construcción de 2,5 l se combina con características de sujeción para una sensación transpirable preparada para vendavales tormentosos. ¿Y cuando no la necesites? Puedes plegarla y guardarla en el bolsillo. ¡No ocupa nada!


  • Color mostrado: Negro/Negro/Negro/Summit White
  • Modelo: IF0101-010

ACG Phantazma

159,99 €

Resistente al viento, impermeable y lista para la aventura. Pasamos 5 días caminando por los Dolomitas, en el noreste de Italia, para poner a prueba a esta chaqueta. La ligera construcción de 2,5 l se combina con características de sujeción para una sensación transpirable preparada para vendavales tormentosos. ¿Y cuando no la necesites? Puedes plegarla y guardarla en el bolsillo. ¡No ocupa nada!

Detalles del producto

  • 100 % nylon
  • Ajuste holgado
  • Logotipos Nike ACG y Nike Swoosh bordados
  • Etiqueta cosida interna de Phantazma
  • Presilla para colgar
  • Puños elásticos
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Negro/Negro/Negro/Summit White
  • Modelo: IF0101-010

Talla y ajuste

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Método de fabricación

    • El nylon reciclado de los productos Nike empieza con una variedad de materiales, como moquetas recicladas o redes de pesca. El nylon se limpia, se clasifica y se desmenuza en virutas antes de someterse a los procesos de reciclado mecánicos o químicos para crear nuevos hilos de nylon reciclado.
    • Las prendas confeccionadas con materiales hechos a partir de nylon reciclado reducen las emisiones de carbono hasta un 50 % en comparación con el nylon virgen.

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    ACG Phantazma Chaqueta Storm-FIT ADV - Mujer

    ACG Phantazma

    159,99 €

    La tecnología avanzada impermeable y resistente al viento te protege de las tormentas.

    ¿Para qué se ha pensado?

    Senderismo

    Protección contra el agua

    Impermeable

    Protección contra el frío

    Para días fríos

    Protección contra el viento

    Resistente al viento

    Especificaciones técnicas

    Tecnología

    Storm-FIT ADV

    Sostenibilidad

    Este producto se ha confeccionado con, al menos, un 75 % de fibras de nylon reciclado.

    Características técnicas

    • Confección en capas

      Esta chaqueta shell de 2,5 capas es impermeable, resistente al viento y transpirable.

    • Diseño plegable

      Se puede plegar hasta que cabe en su propio bolsillo, muy práctica para llevar a cualquier sendero.

    • Almacenamiento seguro

      Los bolsillos con cremallera son ideales pera llevar accesorios imprescindibles.

    Completa el look