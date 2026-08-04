Nike ACG Pegasus Trail Zapatillas de trail running - Mujer

ACG Women’s Pegasus Trail Nike shoes
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Very comfortable. Looks so classy. Can stand rocky terrain. Just love how it grips.
Materiales reciclados
Nike ACG Pegasus Trail
Corre por paisajes pintorescos con comodidad, amortiguación y tracción con agarre.
Unas zapatillas diseñadas para los senderos con la capacidad de respuesta que ya conoces del asfalto. Para eso están pensadas las ACG Pegasus Trail: para correr kilómetros por paisajes espectaculares con comodidad y amortiguación. Nos hemos asegurado de que tengan el agarre que necesitas para la tracción en terrenos húmedos. ¿Y el ajuste? Este modelo presenta un antepié más ancho para que los dedos tengan más espacio.
La parte superior, de eficacia probada, está confeccionada con una ligera malla Engineered Mesh que combina durabilidad y transpirabilidad.
Esta versión de las Pegasus Trail tiene más espuma ReactX que antes, y una suela más alta que proporciona un retorno de energía con una sensación de respuesta y estabilidad.
Adéntrate en senderos mojados y terrenos técnicos con esta generación de la goma All Terrain Compound (ATC) Nike, que ofrece más tracción que las versiones anteriores.
Hemos añadido más espacio en la puntera y el antepié para que te sientas a gusto kilómetro tras kilómetro cuando subas y bajes cuestas. Como el diseño es más ancho, estas zapatillas aportan más estabilidad en senderos técnicos.
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
4.9 estrellas
ACG Women’s Pegasus Trail Nike shoes
Jocelyn06fb0307bf334ef6a62939c92767bcb2
Very comfortable. Looks so classy. Can stand rocky terrain. Just love how it grips.
Great Trail Shoe
linda194399236
This is my third pair of this style. I have narrow feet with pretty high arches and hike a lot of gravelly trails and this style of shoes are the best I’ve experienced. They are comfortable and give me good balance and traction. I’m a 7 to 7 1/2 in normal shoes and wear an 8 1/2 in these.
Nike ACG Pegasus Trail
ΕιρήνηΚ62052694
Μαλακό, άνετη εφαρμογή,καλή απορρόφηση κραδασμών , και ελαφρύ
Nike ACG Pegasus Trail
Las ACG Pegasus Trail están diseñadas para runners que anhelan aventuras más allá del asfalto. Están diseñadas para terrenos mixtos, senderos moderadamente técnicos y sesiones que mezclan carretera y tierra, y cuentan con una amortiguación reactiva y un agarre seguro.
La mediasuela de espuma ReactX con más altura proporciona una amortiguación duradera y reactiva y una sensación de estabilidad en la planta del pie. Con ella, mantendrás la comodidad y la conexión con el suelo al correr en terrenos irregulares.
Hemos añadido más espuma ReactX para aumentar la amortiguación en comparación con las versiones anteriores. El antepié más ancho también proporciona más espacio, mientras que la suela exterior mejorada ofrece un agarre óptimo en senderos exigentes o moderadamente técnicos.
La suela exterior Nike Trail All Terrain Compound (ATC) está diseñada para proporcionar agarre en senderos húmedos y en terrenos irregulares y accidentados.
La espuma ReactX ofrece reactividad y estabilidad bajo el pie, lo que ayuda a absorber el impacto sin perder la conexión con el terreno cuando la precisión resulta importante.
El ajuste mejorado brinda más espacio en el antepié, lo que permite que los dedos se extiendan de forma natural durante las sesiones largas. La sensación de seguridad alrededor del mediopié ayuda a pisar con confianza en terrenos irregulares.
Las ACG Pegasus Trail, diseñadas para pasar del asfalto a la tierra sin complicaciones, combinan una amortiguación reactiva con una tracción preparada para los caminos naturales.
El drop de 8 mm proporciona una sensación equilibrada ideal para runners que antes usaban zapatillas para asfalto, o para cualquier persona que busque una pisada suave en todo tipo de terrenos.
Diseñadas para
Terreno
Amortiguación
Peso
Drop
Peso
247 g aprox. (número 39 de mujer)
Drop
8 mm
Tecnologías
Espuma ReactX y goma All Terrain Compound (ATC) de Nike Trail
Rebecca Kohne
Atleta ACG