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Buenas valoraciones
Nike ACG Pegasus Trail Zapatillas de trail running - Mujer - Crema II/Light Orewood Brown/Safety Orange/Crema II

Materiales reciclados

Nike ACG Pegasus Trail

Zapatillas de trail running - Mujer

149,99 €
Crema II/Light Orewood Brown/Safety Orange/Crema II
Negro/Anthracite/Negro
Summit White/Phantom/Safety Orange/Negro
Negro/Anthracite/Summit White
Ghost/Mineral Slate/Sea Glass/Cement Grey
Barely Green/Light Bone/Tattoo/Silver Lilac
Spruce Fog/Sea Glass/Black Spruce
Jade Horizon/Plata claro/Safety Orange/Phantom
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  • Color mostrado: Crema II/Light Orewood Brown/Safety Orange/Crema II
  • Modelo: HV8121-200

Nike ACG Pegasus Trail

149,99 €

Corre por paisajes pintorescos con comodidad, amortiguación y tracción con agarre.

Unas zapatillas diseñadas para los senderos con la capacidad de respuesta que ya conoces del asfalto. Para eso están pensadas las ACG Pegasus Trail: para correr kilómetros por paisajes espectaculares con comodidad y amortiguación. Nos hemos asegurado de que tengan el agarre que necesitas para la tracción en terrenos húmedos. ¿Y el ajuste? Este modelo presenta un antepié más ancho para que los dedos tengan más espacio.

Parte superior de malla Engineered Mesh

La parte superior, de eficacia probada, está confeccionada con una ligera malla Engineered Mesh que combina durabilidad y transpirabilidad.

Mediasuela con espuma ReactX

Esta versión de las Pegasus Trail tiene más espuma ReactX que antes, y una suela más alta que proporciona un retorno de energía con una sensación de respuesta y estabilidad.

Suela exterior de gran tracción

Adéntrate en senderos mojados y terrenos técnicos con esta generación de la goma All Terrain Compound (ATC) Nike, que ofrece más tracción que las versiones anteriores.

Puntera rediseñada

Hemos añadido más espacio en la puntera y el antepié para que te sientas a gusto kilómetro tras kilómetro cuando subas y bajes cuestas. Como el diseño es más ancho, estas zapatillas aportan más estabilidad en senderos técnicos.

Detalles del producto

  • Peso: 247 g aprox. (para un número 39 de mujer)
  • Drop: 8 mm
  • Color mostrado: Crema II/Light Orewood Brown/Safety Orange/Crema II
  • Modelo: HV8121-200

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

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Evaluaciones (28)

4.9 estrellas

  • ACG Women’s Pegasus Trail Nike shoes

    Jocelyn06fb0307bf334ef6a62939c92767bcb2

    Very comfortable. Looks so classy. Can stand rocky terrain. Just love how it grips.

  • Great Trail Shoe

    linda194399236

    This is my third pair of this style. I have narrow feet with pretty high arches and hike a lot of gravelly trails and this style of shoes are the best I’ve experienced. They are comfortable and give me good balance and traction. I’m a 7 to 7 1/2 in normal shoes and wear an 8 1/2 in these.

  • Nike ACG Pegasus Trail

    ΕιρήνηΚ62052694

    Μαλακό, άνετη εφαρμογή,καλή απορρόφηση κραδασμών , και ελαφρύ

Nike ACG Pegasus Trail Zapatillas de trail running - Mujer

Nike ACG Pegasus Trail

149,99 €

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES (8)

¿Para quién son más adecuadas las ACG Pegasus Trail?

Las ACG Pegasus Trail están diseñadas para runners que anhelan aventuras más allá del asfalto. Están diseñadas para terrenos mixtos, senderos moderadamente técnicos y sesiones que mezclan carretera y tierra, y cuentan con una amortiguación reactiva y un agarre seguro.

¿Qué tecnología de amortiguación utilizan las ACG Pegasus Trail?

La mediasuela de espuma ReactX con más altura proporciona una amortiguación duradera y reactiva y una sensación de estabilidad en la planta del pie. Con ella, mantendrás la comodidad y la conexión con el suelo al correr en terrenos irregulares.

¿Qué se ha mejorado en las ACG Pegasus Trail con respecto a las versiones anteriores?

Hemos añadido más espuma ReactX para aumentar la amortiguación en comparación con las versiones anteriores. El antepié más ancho también proporciona más espacio, mientras que la suela exterior mejorada ofrece un agarre óptimo en senderos exigentes o moderadamente técnicos.

¿Cómo rinde la suela exterior de las ACG Pegasus Trail en terrenos mojados y técnicos?

La suela exterior Nike Trail All Terrain Compound (ATC) está diseñada para proporcionar agarre en senderos húmedos y en terrenos irregulares y accidentados.

¿Cómo equilibran las ACG Pegasus Trail la amortiguación con la capacidad de sentir el suelo?

La espuma ReactX ofrece reactividad y estabilidad bajo el pie, lo que ayuda a absorber el impacto sin perder la conexión con el terreno cuando la precisión resulta importante.

¿Cómo se ajustan las ACG Pegasus Trail para las sesiones de trail running más largas?

El ajuste mejorado brinda más espacio en el antepié, lo que permite que los dedos se extiendan de forma natural durante las sesiones largas. La sensación de seguridad alrededor del mediopié ayuda a pisar con confianza en terrenos irregulares.

¿Cómo rinden las ACG Pegasus Trail al pasar del asfalto a la tierra?

Las ACG Pegasus Trail, diseñadas para pasar del asfalto a la tierra sin complicaciones, combinan una amortiguación reactiva con una tracción preparada para los caminos naturales.

¿Cómo es el drop en las ACG Pegasus Trail y para quién son más adecuadas?

El drop de 8 mm proporciona una sensación equilibrada ideal para runners que antes usaban zapatillas para asfalto, o para cualquier persona que busque una pisada suave en todo tipo de terrenos.

Agarre y comodidad en cualquier terreno. Hechas para arrasar en cualquier superficie.

Diseñadas para

Trail running

Terreno

Medianamente técnico

Amortiguación

Reactiva

Peso

247 g aprox. (número 39 de mujer)

Drop

8 mm

Especificaciones técnicas

Peso

247 g aprox. (número 39 de mujer)

Drop

8 mm

Tecnologías

Espuma ReactX y goma All Terrain Compound (ATC) de Nike Trail

Características técnicas

  • Suela exterior de gran tracción

    Adéntrate en senderos mojados y terrenos técnicos con esta generación de la goma All Terrain Compound (ATC) Nike, que ofrece más tracción que las versiones anteriores.

  • Mediasuela de espuma ReactX

    Esta versión de las Pegasus Trail tiene más espuma ReactX que antes, y una suela más alta que proporciona un retorno de energía con una sensación de respuesta y estabilidad.

  • Puntera rediseñada

    Hemos añadido más espacio en la puntera y el antepié para que te sientas a gusto kilómetro tras kilómetro cuando subas y bajes cuestas. Como el diseño es más ancho, estas zapatillas aportan más estabilidad en senderos técnicos.

  • Parte superior de malla Engineered Mesh

    La parte superior, de eficacia probada, está confeccionada con una ligera malla Engineered Mesh que combina durabilidad y transpirabilidad.

Rebecca Kohne

"Quiero que las zapatillas transmitan confianza y seguridad, y correr con estas en terrenos técnicos es genial. Siento que tengo el control".

Rebecca Kohne

Atleta ACG

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