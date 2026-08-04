Nike ACG Pegasus Trail Zapatillas de trail running - Mujer

Nike ACG Pegasus Trail

149,99 €

Corre por paisajes pintorescos con comodidad, amortiguación y tracción con agarre.

Unas zapatillas diseñadas para los senderos con la capacidad de respuesta que ya conoces del asfalto. Para eso están pensadas las ACG Pegasus Trail: para correr kilómetros por paisajes espectaculares con comodidad y amortiguación. Nos hemos asegurado de que tengan el agarre que necesitas para la tracción en terrenos húmedos. ¿Y el ajuste? Este modelo presenta un antepié más ancho para que los dedos tengan más espacio.

Parte superior de malla Engineered Mesh

La parte superior, de eficacia probada, está confeccionada con una ligera malla Engineered Mesh que combina durabilidad y transpirabilidad.

Mediasuela con espuma ReactX

Esta versión de las Pegasus Trail tiene más espuma ReactX que antes, y una suela más alta que proporciona un retorno de energía con una sensación de respuesta y estabilidad.

Suela exterior de gran tracción

Adéntrate en senderos mojados y terrenos técnicos con esta generación de la goma All Terrain Compound (ATC) Nike, que ofrece más tracción que las versiones anteriores.

Puntera rediseñada

Hemos añadido más espacio en la puntera y el antepié para que te sientas a gusto kilómetro tras kilómetro cuando subas y bajes cuestas. Como el diseño es más ancho, estas zapatillas aportan más estabilidad en senderos técnicos.