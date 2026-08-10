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Nike ACG Parte de arriba de trail running de manga corta Dri-FIT para mujer - Safety Orange

Materiales reciclados

Nike ACG

Parte de arriba de trail running de manga corta Dri-FIT para mujer

54,99 €
Safety Orange
Negro/Summit White
Phantom/Summit White
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Recogida gratuita
Click and Collect disponible al pasar por caja

Para la confección de este producto se ha empleado, al menos, un 75 % de fibras de poliéster reciclado

A pesar de ser sencilla, esta camiseta está diseñada específicamente para el trail running. La tecnología de capilarización del sudor mantiene la transpirabilidad durante tus sesiones y los refuerzos suaves en las axilas minimizan el roce.


  • Color mostrado: Safety Orange
  • Modelo: IO9650-819

Nike ACG

54,99 €

A pesar de ser sencilla, esta camiseta está diseñada específicamente para el trail running. La tecnología de capilarización del sudor mantiene la transpirabilidad durante tus sesiones y los refuerzos suaves en las axilas minimizan el roce.

Ventajas

  • La tecnología Nike Dri-FIT aleja el sudor de la piel para mantener la transpirabilidad y la comodidad.
  • Refuerzos suaves en las axilas para reducir el roce.

Detalles del producto

  • 85 % poliéster/15 % algodón
  • Logotipos Swoosh y ACG con diseño reflectante
  • Este producto no está diseñado para su uso como equipo de protección individual (EPI)
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Safety Orange
  • Modelo: IO9650-819

Talla y ajuste

    • Modelo: talla S y 178 cm de altura
    • Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Método de fabricación

    • El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
    • Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.

Evaluaciones (1)

1 estrella

  • Not good

    Tdudhia

    Not sure how it is for all conditions, it is thick, not sweat proof

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