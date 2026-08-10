Nike ACG Parte de arriba de trail running de manga corta Dri-FIT para mujer

Not good
Tdudhia
Not sure how it is for all conditions, it is thick, not sweat proof
Materiales reciclados
Para la confección de este producto se ha empleado, al menos, un 75 % de fibras de poliéster reciclado
A pesar de ser sencilla, esta camiseta está diseñada específicamente para el trail running. La tecnología de capilarización del sudor mantiene la transpirabilidad durante tus sesiones y los refuerzos suaves en las axilas minimizan el roce.
Nike ACG
A pesar de ser sencilla, esta camiseta está diseñada específicamente para el trail running. La tecnología de capilarización del sudor mantiene la transpirabilidad durante tus sesiones y los refuerzos suaves en las axilas minimizan el roce.
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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Tdudhia
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