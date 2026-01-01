ACG High Stakes Pantalón de senderismo - Hombre

ACG High Stakes

114,99 €

Para encontrar ese paisaje secreto, necesitarás una equipación de senderismo fiable. El pantalón ACG High Stakes está diseñado para moverse contigo y adaptarse a la madre naturaleza. Con tal de reducir las restricciones en cada movimiento, es ligero y elástico. ¿Se avecina un chaparrón? No te preocupes, el acabado repelente al agua te ayudará a protegerte de la humedad para que puedas seguir descubriendo auténticas maravillas.

Movimiento elástico

El tejido Woven suave y elástico es ligero y fácil de guardar. Los paneles laterales están diseñados para doblar y flexionar las piernas de forma natural, de modo que puedas afrontar con menos restricciones tanto las subidas empinadas como los descensos.

Acabado listo para la lluvia

La caminata no se detiene cuando empieza a lloviznar. El acabado repelente al agua evita que te mojes cuando llueve para que puedas seguir explorando.

Confección sencilla y regulable

Un cordón ligero en la cintura y reguladores elásticos en el tobillo te permiten encontrar el ajuste perfecto. ¿Quieres evitar la espinosa flora alpina? Ciérralos bien para ceñir el ajuste alrededor del tobillo. Cuando quieras disfrutar de una sensación de amplitud con más ventilación en la pierna, solo tendrás que aflojarlos.