Materiales reciclados
ACG High Stakes
Pantalón de senderismo - Hombre
Para encontrar ese paisaje secreto, necesitarás una equipación de senderismo fiable. El pantalón ACG High Stakes está diseñado para moverse contigo y adaptarse a la madre naturaleza. Con tal de reducir las restricciones en cada movimiento, es ligero y elástico. ¿Se avecina un chaparrón? No te preocupes, el acabado repelente al agua te ayudará a protegerte de la humedad para que puedas seguir descubriendo auténticas maravillas.
- Color mostrado: Mystic Dates/Summit White
- Modelo: IR2248-658
ACG High Stakes
Para encontrar ese paisaje secreto, necesitarás una equipación de senderismo fiable. El pantalón ACG High Stakes está diseñado para moverse contigo y adaptarse a la madre naturaleza. Con tal de reducir las restricciones en cada movimiento, es ligero y elástico. ¿Se avecina un chaparrón? No te preocupes, el acabado repelente al agua te ayudará a protegerte de la humedad para que puedas seguir descubriendo auténticas maravillas.
Movimiento elástico
El tejido Woven suave y elástico es ligero y fácil de guardar. Los paneles laterales están diseñados para doblar y flexionar las piernas de forma natural, de modo que puedas afrontar con menos restricciones tanto las subidas empinadas como los descensos.
Acabado listo para la lluvia
La caminata no se detiene cuando empieza a lloviznar. El acabado repelente al agua evita que te mojes cuando llueve para que puedas seguir explorando.
Confección sencilla y regulable
Un cordón ligero en la cintura y reguladores elásticos en el tobillo te permiten encontrar el ajuste perfecto. ¿Quieres evitar la espinosa flora alpina? Ciérralos bien para ceñir el ajuste alrededor del tobillo. Cuando quieras disfrutar de una sensación de amplitud con más ventilación en la pierna, solo tendrás que aflojarlos.
Ventajas
- Bolsillos laterales con cremallera para guardar tus básicos de forma segura.
- Tejido con protección UV para protegerte de los rayos del sol.
Detalles del producto
- Este producto ofrece protección contra los rayos UVA y UVB solo en las zonas que cubre la prenda. Para proteger las zonas expuestas al sol, se recomienda el uso de una buena protección solar.
- Cuerpo: 93 % nylon, 7 % spandex
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Mystic Dates/Summit White
- Modelo: IR2248-658
Talla y ajuste
- Modelo: talla M y 178 cm de altura
- Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
- Longitud completa: por debajo del tobillo
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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