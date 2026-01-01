Materiales reciclados
ACG High Stakes
Falda-pantalón de senderismo - Mujer
Para encontrar ese paisaje secreto, necesitarás una equipación de senderismo fiable. La falda-pantalón ACG High Stakes está diseñada para moverse contigo y adaptarse a la madre naturaleza. Es ligera y elástica, y cambia de forma con solo una cremallera. La cintura ancha y elástica y el pantalón corto incorporado te ayudan a mantener la comodidad mientras recorres terrenos difíciles.
- Color mostrado: Negro/Negro/Summit White
- Modelo: IM4296-010
ACG High Stakes
Para encontrar ese paisaje secreto, necesitarás una equipación de senderismo fiable. La falda-pantalón ACG High Stakes está diseñada para moverse contigo y adaptarse a la madre naturaleza. Es ligera y elástica, y cambia de forma con solo una cremallera. La cintura ancha y elástica y el pantalón corto incorporado te ayudan a mantener la comodidad mientras recorres terrenos difíciles.
Detalles del producto
- Logotipo ACG bordado en el dobladillo izquierdo
- Cuerpo: 72 % nylon/28 % spandex. Paneles: 80 % poliéster/20 % spandex. Malla: 82 % poliéster/18 % spandex. Mallas: 83 % poliéster/17 % spandex. Forro de la cintura: 80 % poliéster/20 % spandex. Forro del refuerzo: 83 % poliéster/17 % spandex.
- Lavar a máquina
- De importación
- Este producto ofrece protección contra los rayos UVA y UVB solo en las zonas que cubre la prenda. Para proteger las zonas expuestas al sol, se recomienda el uso de una buena protección solar.
- Color mostrado: Negro/Negro/Summit White
- Modelo: IM4296-010
Talla y ajuste
- Modelo: talla S y 178 cm de altura
- Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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