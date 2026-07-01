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Nike ACG Fly Gorra sin estructura Nike - Photon Dust/College Grey/Negro/Photon Dust

Materiales reciclados

Nike ACG Fly

Gorra sin estructura

37,99 €
Photon Dust/College Grey/Negro/Photon Dust
Negro/Negro/Negro/Negro
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Click and Collect disponible al pasar por caja

Para la confección de este producto se ha empleado, al menos, un 75 % de fibras de poliéster reciclado

Hemos diseñado esta gorra para que disfrutes del aire libre protegiéndote de los elementos. El tejido repelente al agua te ayuda a mantener la comodidad con lluvia ligera y la correa ajustable te permite conseguir el ajuste perfecto.


  • Color mostrado: Photon Dust/College Grey/Negro/Photon Dust
  • Modelo: IH8673-025

Nike ACG Fly

37,99 €

Hemos diseñado esta gorra para que disfrutes del aire libre protegiéndote de los elementos. El tejido repelente al agua te ayuda a mantener la comodidad con lluvia ligera y la correa ajustable te permite conseguir el ajuste perfecto.

Ventajas

  • Las gorras Fly ofrecen un ajuste ceñido y deportivo con un diseño de calado bajo.
  • Acabado repelente al agua para evitar que te mojes cuando llueva.

Detalles del producto

  • 100 % poliéster.
  • Visera plana
  • Banda para la frente Dri-FIT
  • Correa regulable con clip
  • Logotipo Nike ACG bordado
  • Lavar a mano
  • De importación
  • Color mostrado: Photon Dust/College Grey/Negro/Photon Dust
  • Modelo: IH8673-025

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Método de fabricación

    • El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
    • Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.

Evaluaciones (4)

4 estrellas

  • Live nikevacg

    Mike

    [This review was collected as part of a promotion.] Easy to fold and store super absorbent worth every penny

    Producto recibido gratis o valorado como parte de un sorteo/obsequio o a cambio de un descuento.
    #productsprovidedbynike

  • Poor Cut

    BIGA

    [This review was collected as part of a promotion.] I have the exact hat in black.. for some reason this hat was Cut significantly smaller. Plus the color is obnoxious in person

    Producto recibido gratis o valorado como parte de un sorteo/obsequio o a cambio de un descuento.
    #productsprovidedbynike

  • Great Fly Cap

    APrunner

    [This review was collected as part of a promotion.] Very comfortable for running. I would buy this cap again if they had it in white

    Producto recibido gratis o valorado como parte de un sorteo/obsequio o a cambio de un descuento.
    #productsprovidedbynike

Nike ACG Fly Gorra sin estructura Nike

Nike ACG Fly

37,99 €

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