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ACG Five Towers Pantalón convertible - Spruce Fog/Black Spruce/Sea Glass/Summit White

Materiales reciclados

ACG Five Towers

Pantalón convertible

164,99 €
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Recogida gratuita
Click and Collect disponible al pasar por caja

Abre la cremallera. Y luego vuelve a abrirla. Eso es: tres longitudes para elegir. Pero eso no es todo: este pantalón se diseñó para los paisajes soleados de las Dolomitas. De ahí que incorpore tecnología de capilarización del sudor para mantener la comodidad.


  • Color mostrado: Spruce Fog/Black Spruce/Sea Glass/Summit White
  • Modelo: IF1022-304

ACG Five Towers

164,99 €

Pantalón. Pantalón pirata. Pantalón corto. El diseño convertible permite pasar de uno a otro gracias a la cremallera.

Abre la cremallera. Y luego vuelve a abrirla. Eso es: tres longitudes para elegir. Pero eso no es todo: este pantalón se diseñó para los paisajes soleados de las Dolomitas. De ahí que incorpore tecnología de capilarización del sudor para mantener la comodidad.

Detalles del producto

  • 93 % nylon/7 % spandex
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Spruce Fog/Black Spruce/Sea Glass/Summit White
  • Modelo: IF1022-304

Talla y ajuste

    • Modelo: talla M y 178 cm de altura
    • Ajuste holgado: amplio e informal
    • Longitud completa: por debajo del tobillo
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Método de fabricación

    • El nylon reciclado de los productos Nike empieza con una variedad de materiales, como moquetas recicladas o redes de pesca. El nylon se limpia, se clasifica y se desmenuza en virutas antes de someterse a los procesos de reciclado mecánicos o químicos para crear nuevos hilos de nylon reciclado.
    • Las prendas confeccionadas con materiales hechos a partir de nylon reciclado reducen las emisiones de carbono hasta un 50 % en comparación con el nylon virgen.

Evaluaciones (3)

5 estrellas

  • MORE COLORS AND STYLES ASAP

    CharlieA686824158

    Need more colors, this is incredibly comfortable and versatile. Used it to go on hikes, bouldering, go for walks on hot and chilly days, nothing negative about them.

  • NEED MORE COLORS!

    carterc567063704

    Agreed with review above, stacked length fits me so good!! Need more colors and designs on this asap. Favorite piece of clothing at the moment.

  • One of my fav pieces

    saylor21

    MORE COLORS PLS!!! Favorite pants right now. Super versatile. Great purchase

ACG Five Towers Pantalón convertible

ACG Five Towers

164,99 €

¿Pantalón largo? ¿Corto? ¿O pirata? Tú decides

Diseñado para

Aventuras diarias

Seguridad

Protección UV

Peso

Ligero

Especificaciones técnicas

Tecnología

Dri-FIT

Sostenibilidad

Este producto se ha confeccionado con, al menos, un 75 % de fibras de nylon reciclado.

Características técnicas

  • Estilo transformable

    Tres longitudes, dos juegos de cremalleras y una decisión: ¿cómo vas a llevar el pantalón hoy?

  • Detalles prácticos

    Cordones elásticos en el dobladillo para cambiar de estilo con facilidad. Un mosquetón para que cuelgues lo que quieras y tengas las manos libres. Y un toque floral en el cinturón. Hemos pensado en todos los detalles.

  • Tecnología de capilarización del sudor

    La tecnología Nike Dri-FIT aleja el sudor de la piel para mantener la transpirabilidad y la comodidad.

Completa el look

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