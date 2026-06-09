ACG Five Towers Falda-pantalón - Mujer

Toller Skort
PeterB967233451
Toller Skort, fällt groß aus habe in mir noch mal bestellt eine Nummer kleiner, jetzt schon mehrfach zum Wandern getragen. Er rutscht nicht sieht gut aus.
Materiales reciclados
Esta falda-pantalón se inspira en el paisaje soleado de los Dolomitas. De ahí que incorpore tecnología de capilarización del sudor para mantener la comodidad. Además, podrás cambiar de look fácilmente gracias a su estilo versátil.
ACG Five Towers
¿Es una falda? ¿Un pantalón corto? ¿Una falda-pantalón? Qué más da. Cambia de estilo gracias a los botones.
Esta falda-pantalón se inspira en el paisaje soleado de los Dolomitas. De ahí que incorpore tecnología de capilarización del sudor para mantener la comodidad. Además, podrás cambiar de look fácilmente gracias a su estilo versátil.
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
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5 estrellas
Toller Skort
PeterB967233451
Toller Skort, fällt groß aus habe in mir noch mal bestellt eine Nummer kleiner, jetzt schon mehrfach zum Wandern getragen. Er rutscht nicht sieht gut aus.
ACG Five Towers
Diseñado para
Protección
Peso
Tecnología
Dri-FIT
Sostenibilidad
Este producto se ha confeccionado con, al menos, un 75 % de fibras de nylon reciclado.