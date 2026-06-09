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ACG Five Towers Falda-pantalón - Mujer - Sea Glass/Spruce Fog/Black Spruce/Summit White

Materiales reciclados

ACG Five Towers

Falda-pantalón - Mujer

104,99 €
Sea Glass/Spruce Fog/Black Spruce/Summit White
Anthracite/Anthracite/Summit White
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Recogida gratuita
Click and Collect disponible al pasar por caja

Esta falda-pantalón se inspira en el paisaje soleado de los Dolomitas. De ahí que incorpore tecnología de capilarización del sudor para mantener la comodidad. Además, podrás cambiar de look fácilmente gracias a su estilo versátil.


  • Color mostrado: Sea Glass/Spruce Fog/Black Spruce/Summit White
  • Modelo: IF1543-020

ACG Five Towers

104,99 €

¿Es una falda? ¿Un pantalón corto? ¿Una falda-pantalón? Qué más da. Cambia de estilo gracias a los botones.

Esta falda-pantalón se inspira en el paisaje soleado de los Dolomitas. De ahí que incorpore tecnología de capilarización del sudor para mantener la comodidad. Además, podrás cambiar de look fácilmente gracias a su estilo versátil.

Detalles del producto

  • Bolsillos en la falda-pantalón y en las mallas cortas
  • Logotipos ACG y Nike Swoosh bordados en la falda-pantalón
  • Este producto ofrece protección contra los rayos UVA y UVB solo en las zonas que cubre la prenda. Para proteger las zonas expuestas al sol, se recomienda el uso de una buena protección solar.
  • Falda-pantalón: 93 % nylon/7 % spandex Cuerpo interior de las mallas y forro del refuerzo: 78 % nylon/22 % spandex Malla interior de las mallas: 82 % poliéster/18 % spandex
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Sea Glass/Spruce Fog/Black Spruce/Summit White
  • Modelo: IF1543-020

Talla y ajuste

    • Modelo: talla S y 178 cm de altura
    • Ajuste entallado: elegante y a medida
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Método de fabricación

    • El nylon reciclado de los productos Nike empieza con una variedad de materiales, como moquetas recicladas o redes de pesca. El nylon se limpia, se clasifica y se desmenuza en virutas antes de someterse a los procesos de reciclado mecánicos o químicos para crear nuevos hilos de nylon reciclado.
    • Las prendas confeccionadas con materiales hechos a partir de nylon reciclado reducen las emisiones de carbono hasta un 50 % en comparación con el nylon virgen.

Evaluaciones (1)

5 estrellas

  • Toller Skort

    PeterB967233451

    Toller Skort, fällt groß aus habe in mir noch mal bestellt eine Nummer kleiner, jetzt schon mehrfach zum Wandern getragen. Er rutscht nicht sieht gut aus.

ACG Five Towers Falda-pantalón - Mujer

ACG Five Towers

104,99 €

¿Es una falda? ¿Un pantalón corto? ¿Una falda-pantalón? Qué más da. Cambia de estilo gracias a los botones.

Diseñado para

Senderismo

Protección

Protección UV

Peso

Ligero

Especificaciones técnicas

Tecnología

Dri-FIT

Sostenibilidad

Este producto se ha confeccionado con, al menos, un 75 % de fibras de nylon reciclado.

Características técnicas

  • Diseño convertible

    Tú decides: falda, pantalón corto o falda-pantalón. Cambia de estilo con los botones laterales.

  • Detalles prácticos

    Los cierres a presión de la solapa de la falda y los espaciosos bolsillos abiertos hacen que esta prenda sea tan práctica como cómoda.

  • Tecnología de capilarización del sudor

    Para que el sudor no te detenga en plena naturaleza, hemos incorporado la tecnología Nike Dri-FIT. Capilariza el sudor para favorecer una evaporación más rápida.

Completa el look

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