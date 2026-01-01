Materiales reciclados
ACG Five Towers
Chaqueta Pack
Mochila, chaqueta, las dos cosas o ninguna: esta prenda versátil lleva la adaptabilidad a un nuevo nivel. Este modelo se diseñó para el paisaje soleado de los Dolomitas. Por eso, cuenta con protección UV y tecnología que capilariza el sudor para aportarte comodidad. Cuando no necesites la chaqueta, puedes guardarla en su propio bolsillo, que te ofrece una opción de almacenamiento de lo más sencilla.
- Color mostrado: Sea Glass/Spruce Fog/Black Spruce/Summit White
- Modelo: IF1268-020
ACG Five Towers
Una mochila convertida en chaqueta y en... mochichaqueta. ¿Lo pillas? Genial.
Mochila, chaqueta, las dos cosas o ninguna: esta prenda versátil lleva la adaptabilidad a un nuevo nivel. Este modelo se diseñó para el paisaje soleado de los Dolomitas. Por eso, cuenta con protección UV y tecnología que capilariza el sudor para aportarte comodidad. Cuando no necesites la chaqueta, puedes guardarla en su propio bolsillo, que te ofrece una opción de almacenamiento de lo más sencilla.
Detalles del producto
- Detalles de diseño reflectante
- Este producto no está diseñado para su uso como equipo de protección individual (EPI)
- Mochila: Forro de los paneles/parte posterior: 93 % nylon/7 % spandex Paneles frontales/paneles laterales/interior del bolsillo delantero (lado de la palma)/forro del panel lateral: 100 % nylon Malla: 100 % poliéster.
- Chaqueta: 93 % nylon/7 % spandex
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Sea Glass/Spruce Fog/Black Spruce/Summit White
- Modelo: IF1268-020
Talla y ajuste
- Modelo: talla M y 178 cm de altura
- Ajuste holgado: amplio e informal
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
Método de fabricación
- El nylon reciclado de los productos Nike empieza con una variedad de materiales, como moquetas recicladas o redes de pesca. El nylon se limpia, se clasifica y se desmenuza en virutas antes de someterse a los procesos de reciclado mecánicos o químicos para crear nuevos hilos de nylon reciclado.
- Las prendas confeccionadas con materiales hechos a partir de nylon reciclado reducen las emisiones de carbono hasta un 50 % en comparación con el nylon virgen.
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ACG Five Towers
Una mochila que se convierte en chaqueta y en mochila-chaqueta. ¿Lo pillas? Genial.
Diseñada para
Aventuras diarias
Protección
Protección UV
Peso
Ligera
Especificaciones técnicas
Tecnología
Dri-FIT
Sostenibilidad
Este producto se ha confeccionado con, al menos, un 75 % de fibras de nylon reciclado.