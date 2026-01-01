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ACG Five Towers Chaqueta Pack - Sea Glass/Spruce Fog/Black Spruce/Summit White

Materiales reciclados

ACG Five Towers

Chaqueta Pack

289,99 €
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Recogida gratuita
Click and Collect disponible al pasar por caja

Mochila, chaqueta, las dos cosas o ninguna: esta prenda versátil lleva la adaptabilidad a un nuevo nivel. Este modelo se diseñó para el paisaje soleado de los Dolomitas. Por eso, cuenta con protección UV y tecnología que capilariza el sudor para aportarte comodidad. Cuando no necesites la chaqueta, puedes guardarla en su propio bolsillo, que te ofrece una opción de almacenamiento de lo más sencilla.


  • Color mostrado: Sea Glass/Spruce Fog/Black Spruce/Summit White
  • Modelo: IF1268-020

ACG Five Towers

289,99 €

Una mochila convertida en chaqueta y en... mochichaqueta. ¿Lo pillas? Genial.

Mochila, chaqueta, las dos cosas o ninguna: esta prenda versátil lleva la adaptabilidad a un nuevo nivel. Este modelo se diseñó para el paisaje soleado de los Dolomitas. Por eso, cuenta con protección UV y tecnología que capilariza el sudor para aportarte comodidad. Cuando no necesites la chaqueta, puedes guardarla en su propio bolsillo, que te ofrece una opción de almacenamiento de lo más sencilla.

Detalles del producto

  • Detalles de diseño reflectante
  • Este producto no está diseñado para su uso como equipo de protección individual (EPI)
  • Mochila: Forro de los paneles/parte posterior: 93 % nylon/7 % spandex Paneles frontales/paneles laterales/interior del bolsillo delantero (lado de la palma)/forro del panel lateral: 100 % nylon Malla: 100 % poliéster.
  • Chaqueta: 93 % nylon/7 % spandex
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Sea Glass/Spruce Fog/Black Spruce/Summit White
  • Modelo: IF1268-020

Talla y ajuste

    • Modelo: talla M y 178 cm de altura
    • Ajuste holgado: amplio e informal
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Método de fabricación

    • El nylon reciclado de los productos Nike empieza con una variedad de materiales, como moquetas recicladas o redes de pesca. El nylon se limpia, se clasifica y se desmenuza en virutas antes de someterse a los procesos de reciclado mecánicos o químicos para crear nuevos hilos de nylon reciclado.
    • Las prendas confeccionadas con materiales hechos a partir de nylon reciclado reducen las emisiones de carbono hasta un 50 % en comparación con el nylon virgen.

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    ACG Five Towers Chaqueta Pack

    ACG Five Towers

    289,99 €

    Una mochila que se convierte en chaqueta y en mochila-chaqueta. ¿Lo pillas? Genial.

    Diseñada para

    Aventuras diarias

    Protección

    Protección UV

    Peso

    Ligera

    Especificaciones técnicas

    Tecnología

    Dri-FIT

    Sostenibilidad

    Este producto se ha confeccionado con, al menos, un 75 % de fibras de nylon reciclado.

    Características técnicas

    • Tecnología lista para la aventura

      Esta chaqueta resistente a la radiación UV y con capilarización del sudor es perfecta para disfrutar del aire libre. La parte de la mochila es repelente al agua para proteger todo lo que guardes en ella.

    • Estilo transformable

      Si te pones la chaqueta, abre o cierra la cremallera para quitar o poner la mochila. Cuando prefieras usar la mochila sin la chaqueta, puedes plegarla y colgarla del mosquetón.

    • Diseño plegable

      ¿Te sobran capas? Esta chaqueta cabe en el bolsillo con cremallera del pecho.

    • Diseño ideal para la naturaleza

      El cordón elástico de la cintura y la cremallera bidireccional en la parte delantera te permiten ceñir la prenda a tu gusto.

    Completa el look

    Item 3 of 6