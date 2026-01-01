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ACG Five Towers Chaqueta con protección UV - Mujer - Sea Glass/Black Spruce/Mineral Slate/Summit White

Materiales reciclados

ACG Five Towers

Chaqueta con protección UV - Mujer

134,99 €
Sea Glass/Black Spruce/Mineral Slate/Summit White
Light Orewood Brown/Crema II/Summit White
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Recogida gratuita
Click and Collect disponible al pasar por caja

Esta chaqueta se diseñó para el paisaje soleado de los Dolomitas. Por eso, cuenta con protección UV y tecnología que capilariza el sudor para aportarte comodidad. Y, como las condiciones alpinas pueden cambiar rápidamente, se puede plegar y guardar fácilmente en su propio bolsillo.


  • Color mostrado: Sea Glass/Black Spruce/Mineral Slate/Summit White
  • Modelo: II1328-020

ACG Five Towers

134,99 €

¿Hace sol? No te preocupes: esta chaqueta bloquea los rayos UV y capilariza la transpiración.

Esta chaqueta se diseñó para el paisaje soleado de los Dolomitas. Por eso, cuenta con protección UV y tecnología que capilariza el sudor para aportarte comodidad. Y, como las condiciones alpinas pueden cambiar rápidamente, se puede plegar y guardar fácilmente en su propio bolsillo.

Detalles del producto

  • 93 % nylon/7 % spandex
  • Este producto ofrece protección contra los rayos UVA y UVB solo en las zonas que cubre la prenda. Para proteger las zonas expuestas al sol, se recomienda el uso de una buena protección solar.
  • Dobladillo con cordón elástico y cierre
  • Presilla para colgar
  • Cremallera bidireccional
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Sea Glass/Black Spruce/Mineral Slate/Summit White
  • Modelo: II1328-020

Talla y ajuste

    • Modelo: talla S y 175 cm de altura
    • Ajuste holgado: amplio e informal
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Método de fabricación

    • El nylon reciclado de los productos Nike empieza con una variedad de materiales, como moquetas recicladas o redes de pesca. El nylon se limpia, se clasifica y se desmenuza en virutas antes de someterse a los procesos de reciclado mecánicos o químicos para crear nuevos hilos de nylon reciclado.
    • Las prendas confeccionadas con materiales hechos a partir de nylon reciclado reducen las emisiones de carbono hasta un 50 % en comparación con el nylon virgen.

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    ACG Five Towers Chaqueta con protección UV - Mujer

    ACG Five Towers

    134,99 €

    ¿Hace sol? No te preocupes: esta chaqueta bloquea los rayos UV y capilariza el sudor

    Diseñado para

    Senderismo

    Protección

    Protección UV

    Peso

    Ligera

    Especificaciones técnicas

    Tecnología

    Dri-FIT y protección UV

    Sostenibilidad

    Este producto se ha confeccionado con, al menos, un 75 % de fibras de nylon reciclado.

    Características técnicas

    • Preparada para los días de sol

      Explora paisajes soleados sin preocupaciones: hemos añadido protección UV a esta prenda para ofrecerte cobertura.

    • Diseño plegable

      ¿Necesitas deshacerte de una capa? Esta chaqueta ligera se puede guardar en su propio bolsillo con cremallera del pecho para llevarla cómodamente.

    • Prenda exterior

      Hemos diseñado esta chaqueta con un ajuste amplio para que puedas llevarla sobre una capa base.

    • Tecnología de capilarización del sudor

      La tecnología Nike Dri-FIT aleja el sudor de la piel para mantener la transpirabilidad y la comodidad.

    Completa el look

    Item 3 of 5