Materiales reciclados
ACG Five Towers
Chaqueta con protección UV - Mujer
Esta chaqueta se diseñó para el paisaje soleado de los Dolomitas. Por eso, cuenta con protección UV y tecnología que capilariza el sudor para aportarte comodidad. Y, como las condiciones alpinas pueden cambiar rápidamente, se puede plegar y guardar fácilmente en su propio bolsillo.
- Color mostrado: Sea Glass/Black Spruce/Mineral Slate/Summit White
- Modelo: II1328-020
ACG Five Towers
¿Hace sol? No te preocupes: esta chaqueta bloquea los rayos UV y capilariza la transpiración.
Esta chaqueta se diseñó para el paisaje soleado de los Dolomitas. Por eso, cuenta con protección UV y tecnología que capilariza el sudor para aportarte comodidad. Y, como las condiciones alpinas pueden cambiar rápidamente, se puede plegar y guardar fácilmente en su propio bolsillo.
Detalles del producto
- 93 % nylon/7 % spandex
- Este producto ofrece protección contra los rayos UVA y UVB solo en las zonas que cubre la prenda. Para proteger las zonas expuestas al sol, se recomienda el uso de una buena protección solar.
- Dobladillo con cordón elástico y cierre
- Presilla para colgar
- Cremallera bidireccional
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Sea Glass/Black Spruce/Mineral Slate/Summit White
- Modelo: II1328-020
Talla y ajuste
- Modelo: talla S y 175 cm de altura
- Ajuste holgado: amplio e informal
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
Método de fabricación
- El nylon reciclado de los productos Nike empieza con una variedad de materiales, como moquetas recicladas o redes de pesca. El nylon se limpia, se clasifica y se desmenuza en virutas antes de someterse a los procesos de reciclado mecánicos o químicos para crear nuevos hilos de nylon reciclado.
- Las prendas confeccionadas con materiales hechos a partir de nylon reciclado reducen las emisiones de carbono hasta un 50 % en comparación con el nylon virgen.
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ACG Five Towers
¿Hace sol? No te preocupes: esta chaqueta bloquea los rayos UV y capilariza el sudor
Diseñado para
Senderismo
Protección
Protección UV
Peso
Ligera
Especificaciones técnicas
Tecnología
Dri-FIT y protección UV
Sostenibilidad
Este producto se ha confeccionado con, al menos, un 75 % de fibras de nylon reciclado.