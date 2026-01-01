ACG Five Towers Chaqueta con protección UV - Mujer

ACG Five Towers

134,99 €

¿Hace sol? No te preocupes: esta chaqueta bloquea los rayos UV y capilariza la transpiración.

Esta chaqueta se diseñó para el paisaje soleado de los Dolomitas. Por eso, cuenta con protección UV y tecnología que capilariza el sudor para aportarte comodidad. Y, como las condiciones alpinas pueden cambiar rápidamente, se puede plegar y guardar fácilmente en su propio bolsillo.