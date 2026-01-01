Materiales reciclados
Nike ACG
Falda-pantalón - Niña
El look de una falda con la sensación de un pantalón corto. Con esta prenda, tu peque estará lista para las aventuras que le depare el día. Esta falda-pantalón ligera incorpora un acabado repelente al agua y resistente a los rayos UV para que esté cómoda cuando llueva un poco o en días soleados. Se acabaron las esperas: ¡tu peque ya puede salir a explorar!
- Color mostrado: Marrakesh/Safety Orange/Marrakesh/Summit White
- Modelo: IF8299-833
Nike ACG
El look de una falda con la sensación de un pantalón corto. Con esta prenda, tu peque estará lista para las aventuras que le depare el día. Esta falda-pantalón ligera incorpora un acabado repelente al agua y resistente a los rayos UV para que esté cómoda cuando llueva un poco o en días soleados. Se acabaron las esperas: ¡tu peque ya puede salir a explorar!
Ventajas
- Cintura elástica con cordón interior para personalizar el ajuste.
- Cuatro bolsillos con cremallera para guardar objetos pequeños.
Detalles del producto
- Logotipo ACG bordado
- Este producto ofrece protección contra los rayos UVA y UVB solo en las zonas que cubre la prenda. Para proteger las zonas expuestas al sol, se recomienda el uso de una buena protección solar.
- Cuerpo: 96 % nylon/4 % spandex. Bolsillos: 100 % poliéster.
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Marrakesh/Safety Orange/Marrakesh/Summit White
- Modelo: IF8299-833
Talla y ajuste
- Modelo: talla M y 152 cm de altura
- Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
Método de fabricación
- El nylon reciclado de los productos Nike empieza con una variedad de materiales, como moquetas recicladas o redes de pesca. El nylon se limpia, se clasifica y se desmenuza en virutas antes de someterse a los procesos de reciclado mecánicos o químicos para crear nuevos hilos de nylon reciclado.
- Las prendas confeccionadas con materiales hechos a partir de nylon reciclado reducen las emisiones de carbono hasta un 50 % en comparación con el nylon virgen.
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