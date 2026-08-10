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ACG Dolomiti Pantalón - Mujer - Sea Glass/Black Spruce/Negro/Summit White

Materiales reciclados

ACG Dolomiti

Pantalón - Mujer

99,99 €
Sea Glass/Black Spruce/Negro/Summit White
Crema II/Light Orewood Brown/Summit White

Producto agotado:

Este color no está disponible actualmente

Este producto se ha confeccionado con, al menos, un 75 % de fibras de nylon reciclado

Para poner a prueba este pantalón, lo llevamos a los Dolomitas, en el noreste de Italia. Allí, caminamos entre montañas y nos adentramos en cuevas. ¿El veredicto? La tecnología repelente al agua y resistente a los rayos UV hace que este pantalón sea ideal para el senderismo de montaña. El corte holgado con cordones elásticos en el bajo nos permitió ajustarlo a nuestro gusto para una mayor comodidad.


  • Color mostrado: Sea Glass/Black Spruce/Negro/Summit White
  • Modelo: IF0141-020

ACG Dolomiti

99,99 €

Para poner a prueba este pantalón, lo llevamos a los Dolomitas, en el noreste de Italia. Allí, caminamos entre montañas y nos adentramos en cuevas. ¿El veredicto? La tecnología repelente al agua y resistente a los rayos UV hace que este pantalón sea ideal para el senderismo de montaña. El corte holgado con cordones elásticos en el bajo nos permitió ajustarlo a nuestro gusto para una mayor comodidad.

Detalles del producto

  • 100 % nylon
  • Ajuste holgado
  • Logotipos Nike ACG y Nike Swoosh bordados
  • Parche interno Dolomiti de tejido Woven
  • Este producto ofrece protección UVA y UVB solo en las zonas que cubre la prenda. Para proteger las zonas expuestas al sol, se recomienda el uso de una buena protección solar.
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Sea Glass/Black Spruce/Negro/Summit White
  • Modelo: IF0141-020

Talla y ajuste

    • Modelo: talla S y 175 cm de altura
    • Ajuste holgado: amplio e informal
    • Longitud de 7/8: por el tobillo
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Método de fabricación

    • El nylon reciclado de los productos Nike empieza con una variedad de materiales, como moquetas recicladas o redes de pesca. El nylon se limpia, se clasifica y se desmenuza en virutas antes de someterse a los procesos de reciclado mecánicos o químicos para crear nuevos hilos de nylon reciclado.
    • Las prendas confeccionadas con materiales hechos a partir de nylon reciclado reducen las emisiones de carbono hasta un 50 % en comparación con el nylon virgen.

Evaluaciones (5)

3.4 estrellas

  • Poor quality

    P21f36f7fdb294a409f6d7a138c04a5bb

    Popper on the back pocket broke before even wearing the trousers outside, I highly doubt these trousers can manage any substantial hiking trips or general wear and tear.

  • Good Hiking Pant

    nordiqueen

    [This review was collected as part of a promotion.] Excellent fit. Love the baggy pockets and the way it cinches around the ankles. Purchased for hiking, lightweight and breathable material.

    Producto recibido gratis o valorado como parte de un sorteo/obsequio o a cambio de un descuento.
    #productsprovidedbynike

  • Stains from mud after first use

    CharlotteG45741406

    Love the fit and style. Worn once for a slightly muddy hike and are now stained even after washing! - not impressed at all.

ACG Dolomiti Pantalón - Mujer

ACG Dolomiti

99,99 €

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