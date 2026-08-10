ACG Dolomiti Pantalón - Mujer

Poor quality
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Popper on the back pocket broke before even wearing the trousers outside, I highly doubt these trousers can manage any substantial hiking trips or general wear and tear.
Materiales reciclados
Este color no está disponible actualmente
Este producto se ha confeccionado con, al menos, un 75 % de fibras de nylon reciclado
Para poner a prueba este pantalón, lo llevamos a los Dolomitas, en el noreste de Italia. Allí, caminamos entre montañas y nos adentramos en cuevas. ¿El veredicto? La tecnología repelente al agua y resistente a los rayos UV hace que este pantalón sea ideal para el senderismo de montaña. El corte holgado con cordones elásticos en el bajo nos permitió ajustarlo a nuestro gusto para una mayor comodidad.
ACG Dolomiti
Para poner a prueba este pantalón, lo llevamos a los Dolomitas, en el noreste de Italia. Allí, caminamos entre montañas y nos adentramos en cuevas. ¿El veredicto? La tecnología repelente al agua y resistente a los rayos UV hace que este pantalón sea ideal para el senderismo de montaña. El corte holgado con cordones elásticos en el bajo nos permitió ajustarlo a nuestro gusto para una mayor comodidad.
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3.4 estrellas
Poor quality
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Popper on the back pocket broke before even wearing the trousers outside, I highly doubt these trousers can manage any substantial hiking trips or general wear and tear.
Good Hiking Pant
nordiqueen
[This review was collected as part of a promotion.] Excellent fit. Love the baggy pockets and the way it cinches around the ankles. Purchased for hiking, lightweight and breathable material.
Producto recibido gratis o valorado como parte de un sorteo/obsequio o a cambio de un descuento.
#productsprovidedbynike
Stains from mud after first use
CharlotteG45741406
Love the fit and style. Worn once for a slightly muddy hike and are now stained even after washing! - not impressed at all.
ACG Dolomiti