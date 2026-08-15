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ACG Dolomiti Pantalón corto - Hombre - Negro/Negro/Summit White

Materiales reciclados

ACG Dolomiti

Pantalón corto - Hombre

74,99 €
Negro/Negro/Summit White
Mineral Slate/Black Spruce/Negro/Summit White
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Recogida gratuita
Click and Collect disponible al pasar por caja

Para poner a prueba este pantalón corto, lo llevamos a los Dolomitas, en el noreste de Italia. Allí, caminamos entre montañas y nos adentramos en cuevas. ¿El veredicto? El ajuste holgado, combinado con la tecnología repelente al agua y resistente a los rayos UV, lo convierte en una prenda ideal para practicar senderismo.


  • Color mostrado: Negro/Negro/Summit White
  • Modelo: IF0893-010

ACG Dolomiti

74,99 €

Para poner a prueba este pantalón corto, lo llevamos a los Dolomitas, en el noreste de Italia. Allí, caminamos entre montañas y nos adentramos en cuevas. ¿El veredicto? El ajuste holgado, combinado con la tecnología repelente al agua y resistente a los rayos UV, lo convierte en una prenda ideal para practicar senderismo.

Detalles del producto

  • 100 % nylon
  • Logotipos Swoosh y de la ACG bordados
  • Etiqueta cosida con texto "Dolomiti"
  • Este producto ofrece protección contra los rayos UVA y UVB solo en las zonas que cubre la prenda. Para proteger las zonas expuestas al sol, se recomienda el uso de una buena protección solar.
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Negro/Negro/Summit White
  • Modelo: IF0893-010

Talla y ajuste

    • Modelo: talla M y 178 cm de altura
    • Ajuste holgado: amplio e informal
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Método de fabricación

    • El nylon reciclado de los productos Nike empieza con una variedad de materiales, como moquetas recicladas o redes de pesca. El nylon se limpia, se clasifica y se desmenuza en virutas antes de someterse a los procesos de reciclado mecánicos o químicos para crear nuevos hilos de nylon reciclado.
    • Las prendas confeccionadas con materiales hechos a partir de nylon reciclado reducen las emisiones de carbono hasta un 50 % en comparación con el nylon virgen.

Evaluaciones (4)

4 estrellas

  • Bermuda ottimi

    PierAngeloV210600080

    Bermuda da hiking molto belli e leggerissimi, perfetti per le ormai bollenti (anche in montagna) estati europee.

  • No zip pockets anymore

    AndreyS155260400

    There used to be 2 very functional zip front pockets in previous models. Not anymore, so it is just basic shorts.

  • Heavy shorts with plenty of pocket space

    Ncaaofficial1988

    [This review was collected as part of a promotion.] I bought these shorts as we were traveling to Europe and they do have a lot of pocket space but they are a little heavy.

    Producto recibido gratis o valorado como parte de un sorteo/obsequio o a cambio de un descuento.
    #productsprovidedbynike

ACG Dolomiti Pantalón corto - Hombre

ACG Dolomiti

74,99 €

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