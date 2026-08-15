ACG Dolomiti Pantalón corto - Hombre

Bermuda ottimi
PierAngeloV210600080
Bermuda da hiking molto belli e leggerissimi, perfetti per le ormai bollenti (anche in montagna) estati europee.
Materiales reciclados
Para poner a prueba este pantalón corto, lo llevamos a los Dolomitas, en el noreste de Italia. Allí, caminamos entre montañas y nos adentramos en cuevas. ¿El veredicto? El ajuste holgado, combinado con la tecnología repelente al agua y resistente a los rayos UV, lo convierte en una prenda ideal para practicar senderismo.
ACG Dolomiti
Para poner a prueba este pantalón corto, lo llevamos a los Dolomitas, en el noreste de Italia. Allí, caminamos entre montañas y nos adentramos en cuevas. ¿El veredicto? El ajuste holgado, combinado con la tecnología repelente al agua y resistente a los rayos UV, lo convierte en una prenda ideal para practicar senderismo.
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4 estrellas
Bermuda ottimi
PierAngeloV210600080
Bermuda da hiking molto belli e leggerissimi, perfetti per le ormai bollenti (anche in montagna) estati europee.
No zip pockets anymore
AndreyS155260400
There used to be 2 very functional zip front pockets in previous models. Not anymore, so it is just basic shorts.
Heavy shorts with plenty of pocket space
Ncaaofficial1988
[This review was collected as part of a promotion.] I bought these shorts as we were traveling to Europe and they do have a lot of pocket space but they are a little heavy.
Producto recibido gratis o valorado como parte de un sorteo/obsequio o a cambio de un descuento.
#productsprovidedbynike
ACG Dolomiti