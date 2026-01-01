ACG
Chaqueta Phantazama - Niño/a
Esta chaqueta con capucha ofrece una protección ligera e impermeable en condiciones de humedad. Está confeccionada con un duradero tejido Woven de alto rendimiento que ofrece suavidad, cuenta con bolsillos con cremallera para guardar objetos pequeños como las llaves, el dinero o el teléfono, y su diseño plegable permite doblarla para llevarla fácilmente.
- Color mostrado: Tattoo
- Modelo: IZ7617-502
ACG
Esta chaqueta con capucha ofrece una protección ligera e impermeable en condiciones de humedad. Está confeccionada con un duradero tejido Woven de alto rendimiento que ofrece suavidad, cuenta con bolsillos con cremallera para guardar objetos pequeños como las llaves, el dinero o el teléfono, y su diseño plegable permite doblarla para llevarla fácilmente.
Detalles del producto
- 100 % poliéster reciclado
- Lavar a mano
- De importación
- Color mostrado: Tattoo
- Modelo: IZ7617-502
Talla y ajuste
- El modelo usa la talla M y mide 157 cm
- La modelo usa la talla M y mide 138 cm
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
Evaluaciones (0)
Evaluaciones (0)
Sin evaluaciones
Exprésate. Sé la primera persona en comentar acerca de ACG.
ACG