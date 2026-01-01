Nike ACG Chaleco funcional - Niño/a

Nike ACG

69,99 €

¿Todo listo para la aventura? Deja que la brújula del tirador de la cremallera guíe a tu peque. Podrá guardar piedras en uno de los numerosos bolsillos y llevar una bolsa de hidratación en el gran bolsillo trasero. Cuando se quite el chaleco, podrá plegarlo y guardarlo fácilmente en su propio bolsillo. Se acabaron las esperas. ¡Tu peque ya puede salir a explorar!

Traza el rumbo

Esta cremallera bidireccional tiene algo muy especial: una brújula en el tirador superior de la cremallera para saber dónde está el norte.

Diseño plegable

Cuando tu peque quiera quitarse una capa, podrá plegar el chaleco y guardarlo fácilmente en su propio bolsillo. Además, podrá colgarlo de la mochila gracias a la hebilla para llevarlo cómodamente y tener las manos libres.