Materiales reciclados
Nike ACG
Chaleco funcional - Niño/a
¿Todo listo para la aventura? Deja que la brújula del tirador de la cremallera guíe a tu peque. Podrá guardar piedras en uno de los numerosos bolsillos y llevar una bolsa de hidratación en el gran bolsillo trasero. Cuando se quite el chaleco, podrá plegarlo y guardarlo fácilmente en su propio bolsillo. Se acabaron las esperas. ¡Tu peque ya puede salir a explorar!
- Color mostrado: Grey Fog/College Grey/College Grey/Summit White
- Modelo: IF8294-097
Nike ACG
¿Todo listo para la aventura? Deja que la brújula del tirador de la cremallera guíe a tu peque. Podrá guardar piedras en uno de los numerosos bolsillos y llevar una bolsa de hidratación en el gran bolsillo trasero. Cuando se quite el chaleco, podrá plegarlo y guardarlo fácilmente en su propio bolsillo. Se acabaron las esperas. ¡Tu peque ya puede salir a explorar!
Traza el rumbo
Esta cremallera bidireccional tiene algo muy especial: una brújula en el tirador superior de la cremallera para saber dónde está el norte.
Diseño plegable
Cuando tu peque quiera quitarse una capa, podrá plegar el chaleco y guardarlo fácilmente en su propio bolsillo. Además, podrá colgarlo de la mochila gracias a la hebilla para llevarlo cómodamente y tener las manos libres.
Detalles del producto
- Cierre por contacto en el bolsillo
- Bolsillo con cremallera
- Logotipos Swoosh y de la ACG bordados
- Cuerpo: 100 % nylon. Malla: 100 % poliéster.
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Grey Fog/College Grey/College Grey/Summit White
- Modelo: IF8294-097
Talla y ajuste
- El modelo usa la talla M y mide 155 cm
- La modelo usa la talla M y mide 150 cm
- Ajuste holgado: amplio e informal
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
Método de fabricación
- El nylon reciclado de los productos Nike empieza con una variedad de materiales, como moquetas recicladas o redes de pesca. El nylon se limpia, se clasifica y se desmenuza en virutas antes de someterse a los procesos de reciclado mecánicos o químicos para crear nuevos hilos de nylon reciclado.
- Las prendas confeccionadas con materiales hechos a partir de nylon reciclado reducen las emisiones de carbono hasta un 50 % en comparación con el nylon virgen.
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