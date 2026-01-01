triangle, start, resume, beginVideo
 
Imagen 1 de 10
Nike ACG Chaleco funcional - Niño/a - Grey Fog/College Grey/College Grey/Summit White

Materiales reciclados

Nike ACG

Chaleco funcional - Niño/a

69,99 €
Selecciona tu tallaGuía de tallas
Recogida gratuita
Click and Collect disponible al pasar por caja

¿Todo listo para la aventura? Deja que la brújula del tirador de la cremallera guíe a tu peque. Podrá guardar piedras en uno de los numerosos bolsillos y llevar una bolsa de hidratación en el gran bolsillo trasero. Cuando se quite el chaleco, podrá plegarlo y guardarlo fácilmente en su propio bolsillo. Se acabaron las esperas. ¡Tu peque ya puede salir a explorar!


  • Color mostrado: Grey Fog/College Grey/College Grey/Summit White
  • Modelo: IF8294-097

Nike ACG

69,99 €

¿Todo listo para la aventura? Deja que la brújula del tirador de la cremallera guíe a tu peque. Podrá guardar piedras en uno de los numerosos bolsillos y llevar una bolsa de hidratación en el gran bolsillo trasero. Cuando se quite el chaleco, podrá plegarlo y guardarlo fácilmente en su propio bolsillo. Se acabaron las esperas. ¡Tu peque ya puede salir a explorar!

Traza el rumbo

Esta cremallera bidireccional tiene algo muy especial: una brújula en el tirador superior de la cremallera para saber dónde está el norte.

Diseño plegable

Cuando tu peque quiera quitarse una capa, podrá plegar el chaleco y guardarlo fácilmente en su propio bolsillo. Además, podrá colgarlo de la mochila gracias a la hebilla para llevarlo cómodamente y tener las manos libres.

Detalles del producto

  • Cierre por contacto en el bolsillo
  • Bolsillo con cremallera
  • Logotipos Swoosh y de la ACG bordados
  • Cuerpo: 100 % nylon. Malla: 100 % poliéster.
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Grey Fog/College Grey/College Grey/Summit White
  • Modelo: IF8294-097

Talla y ajuste

    • El modelo usa la talla M y mide 155 cm
    • La modelo usa la talla M y mide 150 cm
    • Ajuste holgado: amplio e informal
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Método de fabricación

    • El nylon reciclado de los productos Nike empieza con una variedad de materiales, como moquetas recicladas o redes de pesca. El nylon se limpia, se clasifica y se desmenuza en virutas antes de someterse a los procesos de reciclado mecánicos o químicos para crear nuevos hilos de nylon reciclado.
    • Las prendas confeccionadas con materiales hechos a partir de nylon reciclado reducen las emisiones de carbono hasta un 50 % en comparación con el nylon virgen.

Evaluaciones (0)

Sin evaluaciones

Exprésate. Sé la primera persona en comentar acerca de Nike ACG.

    Nike ACG Chaleco funcional - Niño/a

    Nike ACG

    69,99 €

    Completa el look