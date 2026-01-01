Nike ACG
Camiseta Planet Earth Dri-FIT - Niño/a
Explorar el planeta y más allá es muy sencillo con esta camiseta de ajuste estándar, que presenta gráficos que brillan en la oscuridad, ¡perfectos para una noche de observación de las estrellas! Está confeccionada con un suave tejido mejorado con tecnología Dri-FIT que capilariza el sudor para mantener la frescura y la transpirabilidad en movimiento, y se puede combinar fácilmente con cualquier parte de abajo ACG para conseguir un look a juego diseñado para la aventura.
- Color mostrado: Negro
- Modelo: IZ7576-010
Nike ACG
Explorar el planeta y más allá es muy sencillo con esta camiseta de ajuste estándar, que presenta gráficos que brillan en la oscuridad, ¡perfectos para una noche de observación de las estrellas! Está confeccionada con un suave tejido mejorado con tecnología Dri-FIT que capilariza el sudor para mantener la frescura y la transpirabilidad en movimiento, y se puede combinar fácilmente con cualquier parte de abajo ACG para conseguir un look a juego diseñado para la aventura.
Detalles del producto
- 64 % algodón/36 % poliéster
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Negro
- Modelo: IZ7576-010
Talla y ajuste
- Modelo: talla M y 140 cm
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
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