Nike ACG
Camiseta Max90 - Niño/a
Esta camiseta premium cuenta con un ajuste holgado en el cuerpo para facilitar el movimiento y combinar el diseño con otras prendas. El tejido de alta densidad con capilarización del sudor ofrece un estilo drapeado, rígido y estructurado.
- Color mostrado: Blanco
- Modelo: IM9322-100
Nike ACG
Esta camiseta premium cuenta con un ajuste holgado en el cuerpo para facilitar el movimiento y combinar el diseño con otras prendas. El tejido de alta densidad con capilarización del sudor ofrece un estilo drapeado, rígido y estructurado.
Detalles del producto
- 63 % poliéster/37 % algodón
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Blanco
- Modelo: IM9322-100
Talla y ajuste
- Modelo: talla M y 130 cm de altura
- Ajuste holgado: amplio e informal
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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