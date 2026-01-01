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Nike ACG Camiseta Max90 - Niño/a - Blanco

Nike ACG

Camiseta Max90 - Niño/a

32,99 €
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Esta camiseta premium cuenta con un ajuste holgado en el cuerpo para facilitar el movimiento y combinar el diseño con otras prendas. El tejido de alta densidad con capilarización del sudor ofrece un estilo drapeado, rígido y estructurado.


  • Color mostrado: Blanco
  • Modelo: IM9322-100

Nike ACG

32,99 €

Esta camiseta premium cuenta con un ajuste holgado en el cuerpo para facilitar el movimiento y combinar el diseño con otras prendas. El tejido de alta densidad con capilarización del sudor ofrece un estilo drapeado, rígido y estructurado.

Detalles del producto

  • 63 % poliéster/37 % algodón
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Blanco
  • Modelo: IM9322-100

Talla y ajuste

    • Modelo: talla M y 130 cm de altura
    • Ajuste holgado: amplio e informal
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

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