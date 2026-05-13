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Nike ACG Camiseta Dri-FIT - Hombre - Negro

Nike ACG

Camiseta Dri-FIT - Hombre

49,99 €
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Esta camiseta, resistente y con tecnología de capilarización del sudor, está hecha para el aire libre. El tejido de alta densidad y el ajuste holgado te ofrecen una sensación estructurada y drapeada.


  • Color mostrado: Negro
  • Modelo: IH1316-010

Nike ACG

49,99 €

Esta camiseta, resistente y con tecnología de capilarización del sudor, está hecha para el aire libre. El tejido de alta densidad y el ajuste holgado te ofrecen una sensación estructurada y drapeada.

Detalles del producto

  • 63 % poliéster/37 % algodón
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Negro
  • Modelo: IH1316-010

Talla y ajuste

    • Modelo: talla M y 189 cm de altura
    • Ajuste holgado: amplio e informal
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (1)

1 estrella

  • Trop épais

    NIKOLAS

    Je doute que le tee shirt soit un fit dry Le tee shirt est extrêmement lourd et épais!

Nike ACG Camiseta Dri-FIT - Hombre

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