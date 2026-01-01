Nike ACG
Camiseta Dri-FIT - Hombre
Esta camiseta, diseñada, probada y fabricada en el planeta Tierra, es resistente y cómoda. La tecnología Dri-FIT capilariza el sudor para permitir una evaporación más rápida. Los hombros con caída y el ajuste holgado ofrecen un look informal.
- Color mostrado: Negro
- Modelo: IH1288-010
Nike ACG
Esta camiseta, diseñada, probada y fabricada en el planeta Tierra, es resistente y cómoda. La tecnología Dri-FIT capilariza el sudor para permitir una evaporación más rápida. Los hombros con caída y el ajuste holgado ofrecen un look informal.
Detalles del producto
- 63 % poliéster/37 % algodón
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Negro
- Modelo: IH1288-010
Talla y ajuste
- Modelo: talla M y 185 cm de altura
- Ajuste holgado: amplio e informal
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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Nike ACG