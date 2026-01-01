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Nike ACG Camiseta Dri-FIT - Hombre - Negro

Nike ACG

Camiseta Dri-FIT - Hombre

54,99 €
Negro
Summit White
Violet Dust
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Recogida gratuita
Click and Collect disponible al pasar por caja

Esta camiseta, diseñada, probada y fabricada en el planeta Tierra, es resistente y cómoda. La tecnología Dri-FIT capilariza el sudor para permitir una evaporación más rápida. Los hombros con caída y el ajuste holgado ofrecen un look informal.


  • Color mostrado: Negro
  • Modelo: IH1288-010

Nike ACG

54,99 €

Esta camiseta, diseñada, probada y fabricada en el planeta Tierra, es resistente y cómoda. La tecnología Dri-FIT capilariza el sudor para permitir una evaporación más rápida. Los hombros con caída y el ajuste holgado ofrecen un look informal.

Detalles del producto

  • 63 % poliéster/37 % algodón
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Negro
  • Modelo: IH1288-010

Talla y ajuste

    • Modelo: talla M y 185 cm de altura
    • Ajuste holgado: amplio e informal
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

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    Nike ACG Camiseta Dri-FIT - Hombre

    Nike ACG

    54,99 €

    Completa el look

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