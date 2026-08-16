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Nike ACG Camiseta de manga corta Dri-FIT - Mujer - Mink Brown/Summit White

Nike ACG

Camiseta de manga corta Dri-FIT - Mujer

34,99 €
Mink Brown/Summit White
Negro/Summit White
Summit White/Negro
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Click and Collect disponible al pasar por caja

Diseñada para actividades al aire libre, esta camiseta cuenta con tecnología de capilarización del sudor para ofrecerte comodidad todo el día. El tejido de alta densidad y el ajuste holgado le dan una sensación estructurada y duradera.


  • Color mostrado: Mink Brown/Summit White
  • Modelo: II7283-214

Nike ACG

34,99 €

Diseñada para actividades al aire libre, esta camiseta cuenta con tecnología de capilarización del sudor para ofrecerte comodidad todo el día. El tejido de alta densidad y el ajuste holgado le dan una sensación estructurada y duradera.

Detalles del producto

  • 63 % poliéster/37 % algodón
  • Logotipo ACG bordado
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Mink Brown/Summit White
  • Modelo: II7283-214

Talla y ajuste

    • Modelo: talla S y 175 cm de altura
    • Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (1)

5 estrellas

  • Love the quality of Nike

    samanthap280650319

    Great quality , I look forward to wearing it. All nike clothes and trainers are fab.

Nike ACG Camiseta de manga corta Dri-FIT - Mujer

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