Nike ACG Apex Gorro tipo pescador

Nike ACG Apex

38,49 € 54,99 € 30 % de descuento

Protección ajustable y diseño plegable: este no es el típico gorro tipo pescador. Nació de nuestro viaje a los Dolomitas, donde comprendimos la necesidad de contar con una equipación versátil. En los días calurosos, cuando quieras sentir la brisa, retira la parte superior para dejar al descubierto una corona de malla. ¿Y si de repente empieza a llover? Protégete bajo el ala envolvente de 360 grados repelente al agua.

Gorro Apex

Todos los gorros tipo pescador Apex tienen un calado medio y protección de 360 grados.

Diseño plegable

Si no necesitas la protección adicional, busca las etiquetas "Pack it in" y "Pack it out". Usa los cierres a presión cerca de estas etiquetas para guardar el gorro en una bolsa compacta y ligera.

Detalles muy cuidados

El mosquetón añade un toque clásico de ACG y te permite colgar el gorro por la parte exterior de la mochila para facilitar su transporte. La correa ajustable bajo la barbilla te permite regular el ajuste.