Materiales reciclados
Nike ACG Apex
Gorro tipo pescador
Este producto se ha confeccionado con, al menos, un 75 % de fibras recicladas
Protección ajustable y diseño plegable: este no es el típico gorro tipo pescador. Nació de nuestro viaje a los Dolomitas, donde comprendimos la necesidad de contar con una equipación versátil. En los días calurosos, cuando quieras sentir la brisa, retira la parte superior para dejar al descubierto una corona de malla. ¿Y si de repente empieza a llover? Protégete bajo el ala envolvente de 360 grados repelente al agua.
- Color mostrado: Olive Flak/Negro
- Modelo: IM6152-368
Nike ACG Apex
Protección ajustable y diseño plegable: este no es el típico gorro tipo pescador. Nació de nuestro viaje a los Dolomitas, donde comprendimos la necesidad de contar con una equipación versátil. En los días calurosos, cuando quieras sentir la brisa, retira la parte superior para dejar al descubierto una corona de malla. ¿Y si de repente empieza a llover? Protégete bajo el ala envolvente de 360 grados repelente al agua.
Gorro Apex
Todos los gorros tipo pescador Apex tienen un calado medio y protección de 360 grados.
Diseño plegable
Si no necesitas la protección adicional, busca las etiquetas "Pack it in" y "Pack it out". Usa los cierres a presión cerca de estas etiquetas para guardar el gorro en una bolsa compacta y ligera.
Detalles muy cuidados
El mosquetón añade un toque clásico de ACG y te permite colgar el gorro por la parte exterior de la mochila para facilitar su transporte. La correa ajustable bajo la barbilla te permite regular el ajuste.
Detalles del producto
- Cuerpo: 100 % nylon. Forro: 100 % poliéster.
- Banda para la frente en la parte interior con tecnología de capilarización del sudor
- Logotipo Nike ACG de diseño reflectante
- Este producto no está diseñado para su uso como equipo de protección individual (EPI)
- Lavar a mano
- De importación
- Color mostrado: Olive Flak/Negro
- Modelo: IM6152-368
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
Método de fabricación
- El nylon reciclado de los productos Nike empieza con una variedad de materiales, como moquetas recicladas o redes de pesca. El nylon se limpia, se clasifica y se desmenuza en virutas antes de someterse a los procesos de reciclado mecánicos o químicos para crear nuevos hilos de nylon reciclado.
- Las prendas confeccionadas con materiales hechos a partir de nylon reciclado reducen las emisiones de carbono hasta un 50 % en comparación con el nylon virgen.
Evaluaciones (0)
Evaluaciones (0)
Sin evaluaciones
Exprésate. Sé la primera persona en comentar acerca de Nike ACG Apex.
Nike ACG Apex