ACG Air Deschutz+ Sandalias

ACG Air Deschutz+

79,99 €

NO SON SANDALIAS NORMALES.

Ya sea para caminar por la ciudad, para hacer senderismo en la naturaleza o para dar paseos por la playa, las Nike ACG Air Deschutz+ se han diseñado para acompañarte a todas partes. El look clásico de los 90 se combina con un diseño resistente inspirado en el aire libre confeccionado con materiales de secado rápido y una amortiguación suave. Póntelas para que los elementos de la naturaleza den forma a tu camino.

Probadas en la naturaleza

Este producto se ha diseñado y probado en Oregón (EE. UU.). El vasto desierto y el clima del estado han servido de inspiración para el look y el propósito de las sandalias.

Comodidad y resistencia

La unidad Nike Air del talón proporciona amortiguación para tus aventuras en terrenos rocosos y húmedos.

Diseño a prueba de aventuras

Los materiales de secado rápido de la parte superior y la suela exterior de goma adherente son ideales para la naturaleza y te valen tanto para chapotear en los arroyos como para saltar de piedra en piedra. Las correas de cierre por contacto te permiten adaptar rápidamente el ajuste a tus aventuras.