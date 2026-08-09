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Buenas valoraciones
ACG Air Deschutz+ Sandalias - Negro/Negro/Anthracite/Grey Fog

ACG Air Deschutz+

Sandalias

79,99 €
Negro/Negro/Anthracite/Grey Fog
Light Iron Ore/Dark Iris/Negro/Rust Oxide
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Ya sea para caminar por la ciudad, para hacer senderismo en la naturaleza o para dar paseos por la playa, las Nike ACG Air Deschutz+ se han diseñado para acompañarte a todas partes. El look clásico de los 90 se combina con un diseño resistente inspirado en el aire libre confeccionado con materiales de secado rápido y una amortiguación suave. Póntelas para que los elementos de la naturaleza den forma a tu camino.


  • Color mostrado: Negro/Negro/Anthracite/Grey Fog
  • Modelo: DO8951-001

ACG Air Deschutz+

79,99 €

NO SON SANDALIAS NORMALES.

Ya sea para caminar por la ciudad, para hacer senderismo en la naturaleza o para dar paseos por la playa, las Nike ACG Air Deschutz+ se han diseñado para acompañarte a todas partes. El look clásico de los 90 se combina con un diseño resistente inspirado en el aire libre confeccionado con materiales de secado rápido y una amortiguación suave. Póntelas para que los elementos de la naturaleza den forma a tu camino.

Probadas en la naturaleza

Este producto se ha diseñado y probado en Oregón (EE. UU.). El vasto desierto y el clima del estado han servido de inspiración para el look y el propósito de las sandalias.

Comodidad y resistencia

La unidad Nike Air del talón proporciona amortiguación para tus aventuras en terrenos rocosos y húmedos.

Diseño a prueba de aventuras

Los materiales de secado rápido de la parte superior y la suela exterior de goma adherente son ideales para la naturaleza y te valen tanto para chapotear en los arroyos como para saltar de piedra en piedra. Las correas de cierre por contacto te permiten adaptar rápidamente el ajuste a tus aventuras.

Detalles del producto

  • Color mostrado: Negro/Negro/Anthracite/Grey Fog
  • Modelo: DO8951-001

Nike ACG

Con un diseño pensado para conquistar el paisaje urbano o escapar de él, la línea Nike All Conditions Gear te ofrece todo lo que necesitas con un diseño innovador para hacer frente a las inclemencias del tiempo. Los tejidos impermeables y resistentes al viento y las tecnologías transpirables ofrecen protección, al tiempo que el diseño de calidad superior viene con espacio versátil para guardar tus cosas con el mejor estilo.

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (28)

4.7 estrellas

  • Super bequeme Sandalen

    Stefan_Kohl1988

    Ich trage 42 in den Airforce Air. 42,5 passt genau richtig. Sind super bequem. Treppen laufen kein Problem.

  • Balázs107341634

    Nagyon eltalálta a nike a szandált, többféle terepen közlekedem, eddig kiválóan teljesített. Könnyen kezelhető, tisztítása egyszerű. Nekem alapból a 46-os méret kell, de ebből egy számmal kisebbet rendeltem, ennek ellenére kiváló és jól illeszkedik a bokához és tartja!

  • Mal taillé

    laurentt499682455

    La Senda est mal taillée, on perd environ 1 cm au niveau du talon qui n’est pas réglable

ACG Air Deschutz+ Sandalias

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