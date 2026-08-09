ACG Air Deschutz+ Sandalias

Super bequeme Sandalen
Stefan_Kohl1988
Ich trage 42 in den Airforce Air. 42,5 passt genau richtig. Sind super bequem. Treppen laufen kein Problem.
Ya sea para caminar por la ciudad, para hacer senderismo en la naturaleza o para dar paseos por la playa, las Nike ACG Air Deschutz+ se han diseñado para acompañarte a todas partes. El look clásico de los 90 se combina con un diseño resistente inspirado en el aire libre confeccionado con materiales de secado rápido y una amortiguación suave. Póntelas para que los elementos de la naturaleza den forma a tu camino.
ACG Air Deschutz+
NO SON SANDALIAS NORMALES.
Ya sea para caminar por la ciudad, para hacer senderismo en la naturaleza o para dar paseos por la playa, las Nike ACG Air Deschutz+ se han diseñado para acompañarte a todas partes. El look clásico de los 90 se combina con un diseño resistente inspirado en el aire libre confeccionado con materiales de secado rápido y una amortiguación suave. Póntelas para que los elementos de la naturaleza den forma a tu camino.
Este producto se ha diseñado y probado en Oregón (EE. UU.). El vasto desierto y el clima del estado han servido de inspiración para el look y el propósito de las sandalias.
La unidad Nike Air del talón proporciona amortiguación para tus aventuras en terrenos rocosos y húmedos.
Los materiales de secado rápido de la parte superior y la suela exterior de goma adherente son ideales para la naturaleza y te valen tanto para chapotear en los arroyos como para saltar de piedra en piedra. Las correas de cierre por contacto te permiten adaptar rápidamente el ajuste a tus aventuras.
Con un diseño pensado para conquistar el paisaje urbano o escapar de él, la línea Nike All Conditions Gear te ofrece todo lo que necesitas con un diseño innovador para hacer frente a las inclemencias del tiempo. Los tejidos impermeables y resistentes al viento y las tecnologías transpirables ofrecen protección, al tiempo que el diseño de calidad superior viene con espacio versátil para guardar tus cosas con el mejor estilo.
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
4.7 estrellas
Super bequeme Sandalen
Stefan_Kohl1988
Ich trage 42 in den Airforce Air. 42,5 passt genau richtig. Sind super bequem. Treppen laufen kein Problem.
Balázs107341634
Nagyon eltalálta a nike a szandált, többféle terepen közlekedem, eddig kiválóan teljesített. Könnyen kezelhető, tisztítása egyszerű. Nekem alapból a 46-os méret kell, de ebből egy számmal kisebbet rendeltem, ennek ellenére kiváló és jól illeszkedik a bokához és tartja!
Mal taillé
laurentt499682455
La Senda est mal taillée, on perd environ 1 cm au niveau du talon qui n’est pas réglable
ACG Air Deschutz+