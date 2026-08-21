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Nike Ace Visera Dri-FIT - Blanco/Anthracite/Negro

Materiales reciclados

Nike Ace

Visera Dri-FIT

19,99 €
Blanco/Anthracite/Negro
Negro/Anthracite/Blanco

Para la confección de este producto se ha empleado, al menos, un 75 % de fibras de poliéster reciclado

Esta visera sin estructura está confeccionada con un tejido elástico con capilarización del sudor para mantener la frescura y la transpirabilidad durante los días más calurosos en la cancha y el campo.


  • Color mostrado: Blanco/Anthracite/Negro
  • Modelo: HJ3689-100

Nike Ace

19,99 €

Esta visera sin estructura está confeccionada con un tejido elástico con capilarización del sudor para mantener la frescura y la transpirabilidad durante los días más calurosos en la cancha y el campo.

Ventajas

  • Diseño de calado bajo característico de las viseras Ace para ofrecer sombra cuando la necesitas.
  • La tecnología Nike Dri-FIT aleja el sudor de la piel para mantener la transpirabilidad y la comodidad.
  • Tejido de poliéster elástico en cuatro direcciones, ligero y transpirable.
  • Cierre por contacto que se regula fácilmente para ayudarte a encontrar el ajuste perfecto.

Detalles del producto

  • Ajuste sin estructura
  • Banda para la frente
  • Cuerpo: 91 % poliéster/9 % spandex. Banda para la frente: 91 % poliéster/9 % spandex.
  • No lavar
  • De importación
  • Color mostrado: Blanco/Anthracite/Negro
  • Modelo: HJ3689-100

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Método de fabricación

    • El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
    • Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.

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    Nike Ace Visera Dri-FIT

    Nike Ace

    19,99 €