Materiales reciclados
Nike Ace
Visera Dri-FIT
Para la confección de este producto se ha empleado, al menos, un 75 % de fibras de poliéster reciclado
Esta visera sin estructura está confeccionada con un tejido elástico con capilarización del sudor para mantener la frescura y la transpirabilidad durante los días más calurosos en la cancha y el campo.
- Color mostrado: Blanco/Anthracite/Negro
- Modelo: HJ3689-100
Nike Ace
Esta visera sin estructura está confeccionada con un tejido elástico con capilarización del sudor para mantener la frescura y la transpirabilidad durante los días más calurosos en la cancha y el campo.
Ventajas
- Diseño de calado bajo característico de las viseras Ace para ofrecer sombra cuando la necesitas.
- La tecnología Nike Dri-FIT aleja el sudor de la piel para mantener la transpirabilidad y la comodidad.
- Tejido de poliéster elástico en cuatro direcciones, ligero y transpirable.
- Cierre por contacto que se regula fácilmente para ayudarte a encontrar el ajuste perfecto.
Detalles del producto
- Ajuste sin estructura
- Banda para la frente
- Cuerpo: 91 % poliéster/9 % spandex. Banda para la frente: 91 % poliéster/9 % spandex.
- No lavar
- De importación
- Color mostrado: Blanco/Anthracite/Negro
- Modelo: HJ3689-100
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
Método de fabricación
- El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
- Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.
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Nike Ace