Imagen 1 de 5
Nike Academy
Saco de gimnasia para fútbol (18 l)
22,99 €
Click and Collect disponible al pasar por caja
Recogida gratuita
Gracias a su diseño ligero y sencillo, el saco de gimnasia Nike Academy te permite guardar y transportar rápidamente la equipación que necesitas para entrenar, jugar y aprovechar el día al máximo.
- Color mostrado: Negro/Negro/Blanco
- Modelo: IO0924-010
Nike Academy
22,99 €
Gracias a su diseño ligero y sencillo, el saco de gimnasia Nike Academy te permite guardar y transportar rápidamente la equipación que necesitas para entrenar, jugar y aprovechar el día al máximo.
Ventajas
- Pequeño bolsillo con cremallera para acceder fácilmente a los objetos pequeños.
- Parte inferior con revestimiento renovada que protege contra los elementos y añade durabilidad.
Detalles del producto
- 51 x 36 x 5 cm (alto x ancho x profundidad)
- 100 % poliéster
- Limpiar tan solo las manchas
- De importación
- Color mostrado: Negro/Negro/Blanco
- Modelo: IO0924-010
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
Evaluaciones (0)
Evaluaciones (0)
Sin evaluaciones
Exprésate. Sé la primera persona en comentar acerca de Nike Academy.
Nike Academy
22,99 €