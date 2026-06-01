Nike Academy Parte de arriba de entrenamiento de fútbol Dri-FIT - Hombre

Very nice NIKE tracksuit for men. Pleased.
BrianM628383331
Very nice NIKE tracksuit for men. Pleased.
Materiales reciclados
Este producto está fabricado con fibras de poliéster 100 % reciclado.
Este diseño ofrece ligereza y frescura con paneles laterales de malla que aportan una mayor ventilación durante los entrenamientos de fútbol. El tejido Dri-FIT con capilarización del sudor, el ajuste entallado y el diseño de cremallera de 1/4 se unen para eliminar cualquier distracción mientras aumentas el ritmo en cada ejercicio y entrenamiento.
Nike Academy
Este diseño ofrece ligereza y frescura con paneles laterales de malla que aportan una mayor ventilación durante los entrenamientos de fútbol. El tejido Dri-FIT con capilarización del sudor, el ajuste entallado y el diseño de cremallera de 1/4 se unen para eliminar cualquier distracción mientras aumentas el ritmo en cada ejercicio y entrenamiento.
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Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
4.6 estrellas
Very nice NIKE tracksuit for men. Pleased.
BrianM628383331
Very nice NIKE tracksuit for men. Pleased.
Great fit
Nickname
[This review was collected as part of a promotion.] This fits me very well sleeves not baggy and it stays cool.
Producto recibido gratis o valorado como parte de un sorteo/obsequio o a cambio de un descuento.
#productsprovidedbynike
Long sleeves
Alicena07
The sleeves are much longer than previous versions bought a whole bunch of colorways and just doesn’t hit the same as the 23 models.
Nike Academy
Diseños para lucirlos como quieras.