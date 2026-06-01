 
Imagen 1 de 7
Buenas valoraciones
Nike Academy Parte de arriba de entrenamiento de fútbol Dri-FIT - Hombre - Midnight Navy/Midnight Navy/Blanco

Materiales reciclados

Nike Academy

Parte de arriba de entrenamiento de fútbol Dri-FIT - Hombre

44,99 €
Midnight Navy/Midnight Navy/Blanco
Negro/Negro/Blanco
Blue Void/Negro/Blanco/Pinksicle
Cool Grey/Negro/Volt
Diffused Blue/Psychic Blue/Blanco
Anthracite/Negro/Illusion Green/Illusion Green
Negro/Blanco/Carmesí brillante/Carmesí brillante
Selecciona tu tallaGuía de tallas
Recogida gratuita
Click and Collect disponible al pasar por caja

Este producto está fabricado con fibras de poliéster 100 % reciclado.

Este diseño ofrece ligereza y frescura con paneles laterales de malla que aportan una mayor ventilación durante los entrenamientos de fútbol. El tejido Dri-FIT con capilarización del sudor, el ajuste entallado y el diseño de cremallera de 1/4 se unen para eliminar cualquier distracción mientras aumentas el ritmo en cada ejercicio y entrenamiento.


  • Color mostrado: Midnight Navy/Midnight Navy/Blanco
  • Modelo: HJ3783-410

Nike Academy

44,99 €

Este diseño ofrece ligereza y frescura con paneles laterales de malla que aportan una mayor ventilación durante los entrenamientos de fútbol. El tejido Dri-FIT con capilarización del sudor, el ajuste entallado y el diseño de cremallera de 1/4 se unen para eliminar cualquier distracción mientras aumentas el ritmo en cada ejercicio y entrenamiento.

Ventajas

  • La tecnología Nike Dri-FIT aleja el sudor de la piel para mantener la transpirabilidad y la comodidad.
  • Tejido Knit suave, ligero y transpirable.
  • Los paneles de malla en el lateral proporcionan una mayor ventilación.
  • Los orificios para los pulgares ofrecen una mayor protección y mantienen las mangas en su sitio mientras tu joven atleta se mueve.

Detalles del producto

  • Diseño con cremallera de 1/4
  • Logotipo Swoosh bordado
  • Cuerpo: 100 % poliéster. Malla: 100 % poliéster.
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Midnight Navy/Midnight Navy/Blanco
  • Modelo: HJ3783-410

Talla y ajuste

    • Modelo: talla M y 185 cm de altura
    • Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Método de fabricación

    • El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
    • Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.

Evaluaciones (14)

4.6 estrellas

  • Very nice NIKE tracksuit for men. Pleased.

    BrianM628383331

    Very nice NIKE tracksuit for men. Pleased.

  • Great fit

    Nickname

    [This review was collected as part of a promotion.] This fits me very well sleeves not baggy and it stays cool.

    Producto recibido gratis o valorado como parte de un sorteo/obsequio o a cambio de un descuento.
    #productsprovidedbynike

  • Long sleeves

    Alicena07

    The sleeves are much longer than previous versions bought a whole bunch of colorways and just doesn’t hit the same as the 23 models.

Nike Academy Parte de arriba de entrenamiento de fútbol Dri-FIT - Hombre

Nike Academy

44,99 €

Completa el look

Item 3 of 28

Inspiración deportiva a tu estilo

Diseños para lucirlos como quieras.