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Nike Academy Pantalón deportivo de fútbol Dri-FIT - Niño/a - Negro/Negro/Blanco

Materiales reciclados

Nike Academy

Pantalón deportivo de fútbol Dri-FIT - Niño/a

37,99 €

Este producto está fabricado con fibras de poliéster 100 % reciclado.

Diseñado para mantener la comodidad al entrenar, este ligero pantalón combina nuestra tecnología Dri-FIT de capilarización del sudor con paneles laterales de malla para evitar el exceso de calor.


  • Color mostrado: Negro/Negro/Blanco
  • Modelo: HJ3711-010

Nike Academy

37,99 €

Diseñado para mantener la comodidad al entrenar, este ligero pantalón combina nuestra tecnología Dri-FIT de capilarización del sudor con paneles laterales de malla para evitar el exceso de calor.

Ventajas

  • La tecnología Nike Dri-FIT aleja el sudor de la piel para mantener la transpirabilidad y la comodidad.
  • Cintura elástica con cordón para encontrar el ajuste perfecto.
  • Paneles laterales de malla para mantener la transpirabilidad.
  • Forro de malla transpirable en la parte superior de las perneras y forro de tafetán suave y ligero en la parte inferior.

Detalles del producto

  • Cuerpo/Malla: 100 % poliéster
  • Bolsillos laterales con cremallera
  • Bajos elásticos
  • Logotipo Swoosh bordado
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Negro/Negro/Blanco
  • Modelo: HJ3711-010

Talla y ajuste

    • Modelo: talla M y 140 cm de altura
    • Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
    • Longitud completa: por debajo del tobillo
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Método de fabricación

    • El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
    • Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.

Sin evaluaciones

    Nike Academy Pantalón deportivo de fútbol Dri-FIT - Niño/a

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    37,99 €