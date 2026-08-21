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Materiales reciclados
Nike Academy
Pantalón deportivo de fútbol Dri-FIT - Niño/a
37,99 €
Este producto está fabricado con fibras de poliéster 100 % reciclado.
Diseñado para mantener la comodidad al entrenar, este ligero pantalón combina nuestra tecnología Dri-FIT de capilarización del sudor con paneles laterales de malla para evitar el exceso de calor.
- Color mostrado: Negro/Negro/Blanco
- Modelo: HJ3711-010
Nike Academy
37,99 €
Diseñado para mantener la comodidad al entrenar, este ligero pantalón combina nuestra tecnología Dri-FIT de capilarización del sudor con paneles laterales de malla para evitar el exceso de calor.
Ventajas
- La tecnología Nike Dri-FIT aleja el sudor de la piel para mantener la transpirabilidad y la comodidad.
- Cintura elástica con cordón para encontrar el ajuste perfecto.
- Paneles laterales de malla para mantener la transpirabilidad.
- Forro de malla transpirable en la parte superior de las perneras y forro de tafetán suave y ligero en la parte inferior.
Detalles del producto
- Cuerpo/Malla: 100 % poliéster
- Bolsillos laterales con cremallera
- Bajos elásticos
- Logotipo Swoosh bordado
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Negro/Negro/Blanco
- Modelo: HJ3711-010
Talla y ajuste
- Modelo: talla M y 140 cm de altura
- Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
- Longitud completa: por debajo del tobillo
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
Método de fabricación
- El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
- Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.
Sin evaluaciones
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