Materiales reciclados
Nike Academy
Pantalón corto de fútbol Dri-FIT de 10 cm - Niña
Este producto está fabricado con fibras de poliéster 100 % reciclado.
Consigue que tu peque lo dé todo en el campo con nuestro pantalón corto Academy. Incorpora tecnología de capilarización del sudor para mantener la transpirabilidad durante más tiempo. Los paneles de malla en los laterales ofrecen más transpirabilidad para que tu peque juegue todo el día.
- Color mostrado: Negro/Blanco/Negro/Blanco
- Modelo: IO5798-010
Nike Academy
Consigue que tu peque lo dé todo en el campo con nuestro pantalón corto Academy. Incorpora tecnología de capilarización del sudor para mantener la transpirabilidad durante más tiempo. Los paneles de malla en los laterales ofrecen más transpirabilidad para que tu peque juegue todo el día.
Detalles del producto
- Cintura elástica con cordón
- 100 % poliéster
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Negro/Blanco/Negro/Blanco
- Modelo: IO5798-010
Talla y ajuste
- Modelo: talla M y 145 cm de altura
- Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
Método de fabricación
- El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
- Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.
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