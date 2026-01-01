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Nike Academy
Mochila (Mediana, 24 l)
37,99 €
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Con un diseño duradero, la mochila Nike Academy está pensada para resistir cualquier día de partido. Cuenta con múltiples compartimentos para mantener tu equipación protegida y a mano.
- Color mostrado: Midnight Navy/Negro/Blanco
- Modelo: IO0915-410
Nike Academy
37,99 €
Con un diseño duradero, la mochila Nike Academy está pensada para resistir cualquier día de partido. Cuenta con múltiples compartimentos para mantener tu equipación protegida y a mano.
Ventajas
- Parte inferior con revestimiento renovada que protege contra los elementos y añade durabilidad.
- Compartimento específico para guardar la equipación seca y mojada por separado y mantener tus cosas limpias y organizadas.
- Bolsillos laterales para guardar la botella de agua u otros objetos pequeños.
- Funda para un portátil de hasta 15 pulgadas.
Detalles del producto
- 46 x 31 x 18 cm (alto x ancho x profundidad)
- 100 % poliéster
- Limpiar tan solo las manchas
- De importación
- Color mostrado: Midnight Navy/Negro/Blanco
- Modelo: IO0915-410
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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Nike Academy
37,99 €