Nike Academy Elite Balón de fútbol

Nike Academy Plus
Balón de fútbol
Si quieres optimizar el control del balón, el balón Academy Plus es la opción perfecta. El balón está fabricado con la innovadora tecnología OmniSculpt y tiene ranuras en relieve en la cubierta para ofrecer un vuelo más preciso en cada golpeo.
- Color mostrado: Blanco/Carmesí brillante/Anthracite/Negro
- Modelo: IQ0640-100
Nike Academy Plus
Si quieres optimizar el control del balón, el balón Academy Plus es la opción perfecta. El balón está fabricado con la innovadora tecnología OmniSculpt y tiene ranuras en relieve en la cubierta para ofrecer un vuelo más preciso en cada golpeo.
Detalles del producto
- Diseño de doce paneles
- 60 % goma/15 % poliuretano (PU)/13 % poliéster /12 % etilvinilacetato (EVA)
- Limpiar tan solo las manchas
- De importación
- Color mostrado: Blanco/Carmesí brillante/Anthracite/Negro
- Modelo: IQ0640-100
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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