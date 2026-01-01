Nike Academy Elite
Balón de fútbol
Fabricado con nuestra innovadora tecnología OMNISculpt, el balón de fútbol Academy Elite presenta ranuras troqueladas en la cubierta para ofrecer una trayectoria más precisa en cada tiro. La confección de cuatro paneles con costuras más cortas y escalonadas crea zonas de contacto más amplias y una forma más esférica.
- Color mostrado: Blanco/Carmesí brillante/Anthracite/Negro
- Modelo: IQ0639-100
Nike Academy Elite
Fabricado con nuestra innovadora tecnología OMNISculpt, el balón de fútbol Academy Elite presenta ranuras troqueladas en la cubierta para ofrecer una trayectoria más precisa en cada tiro. La confección de cuatro paneles con costuras más cortas y escalonadas crea zonas de contacto más amplias y una forma más esférica.
Detalles del producto
- 47 % goma/34 % poliuretano (PU)/14 % poliéster/3 % nylon/2 % rayón
- Limpiar tan solo las manchas
- De importación
- Color mostrado: Blanco/Carmesí brillante/Anthracite/Negro
- Modelo: IQ0639-100
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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Nike Academy Elite