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Nike Academy Elite Balón de fútbol - Blanco/Carmesí brillante/Anthracite/Negro

Nike Academy Elite

Balón de fútbol

64,99 €
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Fabricado con nuestra innovadora tecnología OMNISculpt, el balón de fútbol Academy Elite presenta ranuras troqueladas en la cubierta para ofrecer una trayectoria más precisa en cada tiro. La confección de cuatro paneles con costuras más cortas y escalonadas crea zonas de contacto más amplias y una forma más esférica.


  • Color mostrado: Blanco/Carmesí brillante/Anthracite/Negro
  • Modelo: IQ0639-100

Nike Academy Elite

64,99 €

Fabricado con nuestra innovadora tecnología OMNISculpt, el balón de fútbol Academy Elite presenta ranuras troqueladas en la cubierta para ofrecer una trayectoria más precisa en cada tiro. La confección de cuatro paneles con costuras más cortas y escalonadas crea zonas de contacto más amplias y una forma más esférica.

Detalles del producto

  • 47 % goma/34 % poliuretano (PU)/14 % poliéster/3 % nylon/2 % rayón
  • Limpiar tan solo las manchas
  • De importación
  • Color mostrado: Blanco/Carmesí brillante/Anthracite/Negro
  • Modelo: IQ0639-100

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

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    Nike Academy Elite Balón de fútbol

    Nike Academy Elite

    64,99 €

    Completa el look

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