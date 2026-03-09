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Buenas valoraciones
Nike Academy Dri-FIT Cuello térmico de fútbol - Negro/Blanco/Blanco

Materiales reciclados

Nike Academy

Cuello térmico de fútbol

24,99 €
Recogida gratuita
Click and Collect disponible al pasar por caja

Mantén la cara caliente y seca gracias a este cuello térmico con capilarización del sudor. La malla alrededor de la boca es transpirable y cubre las orejas, la nariz y la boca con un ajuste ceñido.


  • Color mostrado: Negro/Blanco/Blanco
  • Modelo: HF0784-010

Nike Academy

24,99 €

Mantén la cara caliente y seca gracias a este cuello térmico con capilarización del sudor. La malla alrededor de la boca es transpirable y cubre las orejas, la nariz y la boca con un ajuste ceñido.

Ventajas

  • La tecnología Nike Dri-FIT aleja el sudor de la piel para mantener la transpirabilidad y la comodidad.
  • Diseño pensado para cubrir la nariz, la boca y el cuello, y engancharse con un ajuste ceñido en las orejas.

Detalles del producto

  • Detalles de diseño reflectante
  • Este producto no está diseñado para su uso como equipo de protección individual (EPI)
  • 96 % poliéster/4 % spandex
  • Lavar a mano
  • De importación
  • Color mostrado: Negro/Blanco/Blanco
  • Modelo: HF0784-010

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (16)

4.8 estrellas

  • Cuello térmico

    RamonB206274812

    Ajusta muy bien al cuello y a las orejas. Buen material. No es gordito pero cumple su función. Calidad como no podía ser de otro forma, Nike. Cubre mejor que otros cuellos térmicos que he tenido antes.

  • Keeps the chilly wind off your face

    VictorP953836349

    Fit well enough but a bit of a tight fit when you pull the snood over your head. But will keep that chilly wind off your face.

  • Ottimo prodotto

    MatteoRayD862315217

    Fine come materiale, quindi poco ingombrante anche da mettere sotto un casco, tiene adeguatamente caldo.

Nike Academy Dri-FIT Cuello térmico de fútbol

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