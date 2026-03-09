Nike Academy Dri-FIT Cuello térmico de fútbol

Cuello térmico
RamonB206274812
Ajusta muy bien al cuello y a las orejas. Buen material. No es gordito pero cumple su función. Calidad como no podía ser de otro forma, Nike. Cubre mejor que otros cuellos térmicos que he tenido antes.
Materiales reciclados
Mantén la cara caliente y seca gracias a este cuello térmico con capilarización del sudor. La malla alrededor de la boca es transpirable y cubre las orejas, la nariz y la boca con un ajuste ceñido.
Nike Academy
Mantén la cara caliente y seca gracias a este cuello térmico con capilarización del sudor. La malla alrededor de la boca es transpirable y cubre las orejas, la nariz y la boca con un ajuste ceñido.
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4.8 estrellas
Cuello térmico
RamonB206274812
Ajusta muy bien al cuello y a las orejas. Buen material. No es gordito pero cumple su función. Calidad como no podía ser de otro forma, Nike. Cubre mejor que otros cuellos térmicos que he tenido antes.
Keeps the chilly wind off your face
VictorP953836349
Fit well enough but a bit of a tight fit when you pull the snood over your head. But will keep that chilly wind off your face.
Ottimo prodotto
MatteoRayD862315217
Fine come materiale, quindi poco ingombrante anche da mettere sotto un casco, tiene adeguatamente caldo.
Nike Academy