Nike Academy Chándal de fútbol de tejido Woven Dri-FIT - Mujer

Disappointed
Nike User
Top toooo small. Bottom toooo big it’s a nice outfit, nice style, color, love the material . Will be good for anyone with that body type. Sorry didn’t work for me.
Materiales reciclados
Este producto está fabricado con fibras de poliéster 100 % reciclado.
Todo viaje hacia la grandeza comienza con el dominio de los fundamentos. Pero no te equivoques: este pantalón es cualquier cosa menos básica. Ligero y suave, este chándal ofrece ventilación en las zonas clave para mantener la frescura.
Nike Academy
Todo viaje hacia la grandeza comienza con el dominio de los fundamentos. Pero no te equivoques: este pantalón es cualquier cosa menos básica. Ligero y suave, este chándal ofrece ventilación en las zonas clave para mantener la frescura.
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
4.3 estrellas
Disappointed
Nike User
Top toooo small. Bottom toooo big it’s a nice outfit, nice style, color, love the material . Will be good for anyone with that body type. Sorry didn’t work for me.
EdithD121385311
Beau survêtement mais j'ai dû le retourner car petit pour ma fille.
Mooi trainingspak!
Agnes388209968
Heel mooi vallend/zittend pak! Dochter is er heel blij mee!
Nike Academy
Diseños para lucirlos como quieras.
Diseños que añaden un toque deportivo a tu estilo característico de la temporada.