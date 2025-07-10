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Nike Academy Chándal de fútbol de tejido Woven Dri-FIT - Mujer - Negro/Blanco/Blanco

Materiales reciclados

Nike Academy

Chándal de fútbol de tejido Woven Dri-FIT - Mujer

79,99 €
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Recogida gratuita
Click and Collect disponible al pasar por caja

Este producto está fabricado con fibras de poliéster 100 % reciclado.

Todo viaje hacia la grandeza comienza con el dominio de los fundamentos. Pero no te equivoques: este pantalón es cualquier cosa menos básica. Ligero y suave, este chándal ofrece ventilación en las zonas clave para mantener la frescura.


  • Color mostrado: Negro/Blanco/Blanco
  • Modelo: HQ5113-010

Nike Academy

79,99 €

Todo viaje hacia la grandeza comienza con el dominio de los fundamentos. Pero no te equivoques: este pantalón es cualquier cosa menos básica. Ligero y suave, este chándal ofrece ventilación en las zonas clave para mantener la frescura.

Ventajas

  • La tecnología Nike Dri-FIT aleja el sudor de la piel para mantener la transpirabilidad y la comodidad.
  • Tejido Woven suave, ligero y transpirable.
  • Bolsillos con cremallera en la chaqueta y el pantalón para guardar tus cosas de forma segura.

Detalles del producto

  • Logotipos Swoosh bordados en la chaqueta y el pantalón
  • Cintura elástica con cordón en el pantalón
  • 100 % poliéster
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Negro/Blanco/Blanco
  • Modelo: HQ5113-010

Talla y ajuste

    • Modelo: talla S y 170 cm de altura
    • Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Método de fabricación

    • El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
    • Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.

Evaluaciones (4)

4.3 estrellas

  • Disappointed

    Nike User

    Top toooo small. Bottom toooo big it’s a nice outfit, nice style, color, love the material . Will be good for anyone with that body type. Sorry didn’t work for me.

  • EdithD121385311

    Beau survêtement mais j'ai dû le retourner car petit pour ma fille.

  • Mooi trainingspak!

    Agnes388209968

    Heel mooi vallend/zittend pak! Dochter is er heel blij mee!

Nike Academy Chándal de fútbol de tejido Woven Dri-FIT - Mujer

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